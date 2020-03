Pescatore di Manfredonia “Virus sono dei parassiti invisibili che stanno mettendo tutti in riga”

. Per ora non cè un vaccino disponibile per debellarla ed esperti ed infettivologi consigliano di adottare dei comportamenti per contenere e prevenire il contagio del virus, come:il distanziamento fisico,le mascherine,i guanti e restare a casa il più possibile. A proposito di guanti e mascherine, non si può essere indifferenti all’abbandono indecente di questo materiale di protezione nelle strade e nei pressi dei supermercati. Cosa ci costa ,una volta giunti a casa propria, sfilarli e gettarli nell’indifferenziata? E poi che dire delle cicche di sigarette e altro…?Bastano delle forti raffiche di vento e delle bombe d’acqua che tutto arriva al mare(già compromesso da altre tipologie d’inquinamento).

Non ho la certezza scientifica e non sono un ricercatore, però ho la sensibiltà di un pescatore verso l’ambiente per dire, come ha supposto qualcuno, che il virus sia stato generato dall’evoluzione genetica causata dalle emissioni di CO2 nell’aria e da altre sostanze tossiche. I virus sono dei parassiti invisibili che stanno mettendo tutti in riga e poi in stand-by il mondo intero a costi spropositati con tutte le conseguenze catastrofiche che stiamo vivendo. Come si può osservare dall’immagine satellitare, che ho postato nel mio profilo, si vede il calo dell’inquinamento atmosferico e si può osservare che la terra incomincia a respirare perchè circolano pochi veicoli per le strade e alcune industrie hanno sospeso l’attività produttiva perchè non sono beni di prima necessità (DPCM). Ma questo arresto improvviso di attività economiche da COVID-19 sta impoverendo ahimè alcune classi sociali fino al lastrico. Quando il contagio perderà forza si auspica ad un successivo rilancio delle attività economiche e si prevede il rischio di far tornare tutto come prima in termini d’inquinamento se non si ha la consapevolezza che occorre mettere in campo metodi innovativi e più rispettosi dell’ ambiente.

Per il bene dei nostri figli cerchiamo di amare e salvaguardare la terra perchè non abbiamo un altro pianeta”.

A cura di Michele Conoscitore, operatore del compartimento marittimo di Manfredonia