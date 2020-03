Rifondazione Comunista Chiudere le produzioni nello stabilimento Arcelor Mittal

Fa discutere la scoperta del primo caso positivo di CoVid-19 all’ex-di. A scendere in campo, questa volta, ci pensa il. Lo fa con un breve e succoso comunicato stampa, condiviso dalle rispettive, compresa quella di. Documento, quest’ultimo, teso a stigmatizzare la gravità della situazione e la necessità di chiusura dell’impianto produttivo, considerato – come noto – il più grande d’Europa e uno dei colossi a livello mondiale. In questo caso lo stesso sarebbe da ritenersi forse il più ‘micidiale per la salute dei suoi operatori. “Il primo caso di positività delal siderurgico ci fa capire – viene segnalato nel documento – se ancora ce ne fosse bisogno, che è necessario fermare tutte le produzioni non immediatamente essenziali”. Più avanti si lancia l’appello, altresì: “ Si fermi, ora, la produzione aldi Taranto. Non è possibile assembrare migliaia di lavoratori, è pericoloso per loro e per le loro famiglie. Chiediamo che, senza indugio, il presidente della Regioneo il Prefetto decretino la non essenzialità della produzione e la conseguente sospensione della produzione. Evidentemente non basta la drammatica esperienza della zona di Bergamo, in cui si è proseguita la produzione nei comuni ad alta densità manifatturiera che oggi sono tra i più colpiti dal contagio e dai lutti”. Si sottolinea ancora che “la sicurezza di tutte e tutti va garantita, ogni sforzo va diretto al contenimento della pandemia”. Si conclude, infine, invocando “il blocco delle produzioni e dei servizi non essenziali, reddito di quarantena per chi non può accedere alla tutela degli ammortizzatori sociali: autonomi, precari, partite Iva e disoccupate/i.”L’anzidetta proposta politica è firmata da, segretario regionale Puglia.

A cura di Antonio Del Vecchio, 30 marzo 2020