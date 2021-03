A Peschici nuove opere pubbliche. Tavaglione: “Covid non ci ha fermato”

Peschici, 30 marzo 2021. Nuove opere e il miglioramento di quelle esistenti su tutto il territorio comunale. Così il sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione, in una diretta Facebook, ha illustrato le prossime opere pubbliche di una certa importanza per lo sviluppo cittadino:

Porto turistico di Peschici : Finanziamento pari a 600.000 euro, che interesserà il braccio di ponente con la pavimentazione, illuminazione e messa in sicurezza;

Sentiero a confine tra Peschici e Vieste : progetto realizzato in comunità con il Comune di Vieste (capofila) per un importo finanziato di 200.000 euro. Nella mattinata di oggi è stato sottoscritto il contratto tra i due comuni e la società aggiudicatrice dell'appalto.

Casa comunale: lavori di efficientamento energetico, e che quindi avverranno all'interno del municipio, per un importo finanziato di circa 400.000 euro, di cui 300.000 per lavori effettivi;

"Sentieri d'Incontro": completato l'iter per l'affidamento dei lavori di sentieristica, per un importo di 200.000 euro. Il progetto è realizzato in comunione con le Isole Tremiti, comune capofila;

Campo sportivo Michele Maggiano: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto che inizieranno a breve;

Centro comunale di raccolta differenziata: Situato alle spalle del campo sportivo. finanziamento per l'ampliamento che garantirà un servizio di conferimento più idoneo;

Valle Castellana: finanziamento del Ministero dell'Ambiente, per un importo di circa 990.000, che riguarda l'intervento di messa in sicurezza dell'affluente del canale di Calena.

Nuovo parcheggio presso l'ex campo sportivo: un'opera che risolverà molti problemi di mancanza di posteggi auto a Peschici, per un costo di un milione e mezzo di euro. Il parcheggio sarà meccanizzato e custodito.

Durante il video comunicato, il primo cittadino ha informato la cittadinanza riguardo alla situazione epidemiologica Covid-19. A Peschici, in data 28 marzo, i positivi erano 5, negativizzati 4. Le persone dichiarate clinicamente guarite dal Covid sono 4, fortunatamente non risultano soggetti in isolamento preventivo.