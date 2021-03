Antiche tradizioni sipontine. Quaresima e la settimana santa

Manfredonia, 30 marzo 2021. Nella comunità sipontina le tradizioni della Quaresima e della Settimana santa sono molto sentite, anche se, con il tempo, alcune manifestazioni sono venute scomparendo.

Va subito detto che, durante la settimana santa, le sartine e le ricamatrici, con le apprendiste, nel primo pomeriggio, erano solite porse avanti le porte delle maestre di cucito e di ricamo (i mastre) e cantare: Pe tutt’a Quarèseme ce fanne i quarandore e ce candene ll’allorgja sande, llu venardì a sande i lamènde e lla djasilla lagremose /Per tutta (il periodo di) la Quaresima si effettuano (si celebrano, si pregano) le Quarantore/ e si cantano l’orologio santo, il venerdì santo, i lamenti ed il dies irae.: Piene di suggestione erano questi canti nella notte tra il giovedì ed il venerdì santo, nelle chiese.

Secondo quanto narra lo Spinelli (Memorie Storiche) notevole era nel ‘700 la processione del venerdì santo,, effettuata di notte, poi dismessa per il verificarsi di alcuni inconvenienti. Ancor oggi, presso qualche chiesa nella preparazione dei Sepolcri (i sebbuleche) si mostrano i Giardini di Adone, preparati e curati con molta devozione. Ed il Venerdì santo /si caccia via il Demonio (i bambini con le aste di legno colpiscono le porte) (U venardì sande: Ce scacce u Ddemonje). Pure uso diffuso era accendere il falò (i fanoje) nei sagrati delle chiese. Secondo le credenze popolari, i relativi parroci stavano molti attenti affinché le megere (mascejére) non bruciassero le ossa per poi preparare le loro misture (i fatture). E così avanti con altre credenze e consuetudini. Non andiamo oltre, perché questi argomenti li abbiamo trattato in varie altre occasioni. Qui ci limitiamo a dire che i canti di cui sopra, con delle varianti sono diffusi in tutto il Meridione, ed in particolare quelli che si hanno nell’area sipontina si riscontrano vieppiù nell’area abruzzese (G. Finamore, Canti popolari abruzzesi: Gessopalena).

Ci soffermiamo, invece, se pure brevemente, sulle cantilene, proverbi e modi dire che si manifestano in questo periodo, “dominato” dal digiuno, per il quale non manca qualche sarcasmo:

Pe llu ricche

ji ssèmbe Carnevéle

Pe llu povere

ji ssèmbe Qquarèseme

Per il ricco/ è sempre Carnevale/ per il povero/ è sempre Quaresima (è sempre digiuno)

Amme fatte Quarèseme

Abbiamo fatto Quaresima (digiunato)

Doppe a Quarèseme

vrucchele e predecature

ne nzèrvene cchjù

Dopo la Quaresima, broccoli e predicatori/ non servono più (sono passati di moda)

O fatte a facce d’a Qquarèseme

Ha il viso della Quaresima (contrito)

Qquanda volte a ll’anne

vene a Quarèseme

(Pasque)?

Quante volte in un anno/ viene la Quaresima? (Pasqua)(si è sempre digiuni)

U pédre fé u Carnevéle

E llu figghje fé a Quarèseme

Il padre fa il Carnevale (spendaccione)/ ed il figlio fa la Quaresima (deve soffrire)

Per il Giovedì santo ed i Sepolcri si hanno

T’adore sande Sèpolcre

chiene de grazje e de valore

Ndèrre stitte quarandottore

pe salvé nu peccatore.

U peccatore fu salvéte

e Marije ll’ò perdunéte

Ti adoro santo Sepolcro/ pieno di grazie e di valore./ Sulla terra sei stato quarantotto ore/ per

salvare un peccatore./ Il peccatore fu salvato/ e Maria l’ha perdonato

A fanoje d’u ggjuvedì sande

Il falò del giovedì santo (si presta molta attenzione da parte del clero)

I Sebbuleche sande

I santi Sepolcri

U Ggjuvedì sande

ce fanne i Sebbuleche

e ce candene i lamènde

Il Giovedì santo/ si fanno i Sepolcri/ e si cantano i lamenti

U Ggjuvedì sande

ce fé u lavagge d’i pide

Il Giovedì santo/ si fa il lavaggio dei piedi (nelle chiese, da parte dell’arcivescovo, a 12 fedeli scelti

nel popolo)

U ggjuvedì sande

cj’attacchene i cambéne

Il giovedì santo/ si legano le campane (non si fanno suonare)

U gréne d’i Sebbuleche

Il grano dei Sepolcri (per il giardino di Adone)

Per il Venerdì santo, rileviamo

A precessione d’u venardì sande

La processione del Venerdì santo (molto seguita e famosa nel ‘700)

U Vènardi’a sande

Il Venerdì santo (canto pasquale)

U Venerdì sande

ce fé a precessione

de Criste murte

(i vija cruce)

Il Venerdì santo/ si fa la processione/ del Cristo morto (le via crucis)

U Venerdì sande

ce spogghjene ll’altére

Il Venerdì santo/ si spogliano gli altari

Per il Sabato santo, infine_

A cannela bbenedètte

La candela benedetta. Benedizione della candela (cero santo), definita: Lumen Christi. Si

benedicono pure le candele dei fedeli

Iogge ji u Sabbete sande

e lla Madonne

ce mètte llu mande

Oggi è sabato santo/ e la Madonna si mette il manto

U Sabbete sande

cj’assogghjene i cambéne

Il sabato santo/ si sciolgono le campane

In ultimo, vogliamo ricordare che nella comunità sipontina la presenza ebraica è sempre stata qualificata e qualificante, ora, contrariamente ad altre comunità, nella versione del venerdi santo, quando si tratta di porre i chiodi nelle carni di Nostro Signore Gesù Cristo, vi è l’anatema della Madonna. Esso non è rivolto all’Ebreo, bensì alla zingara (secondo lo stilema dell’ebreo, o della zingara errante): Zinghere ca tu vu’ jèssa maledétte/ ne mbuzz’avì nn’ore de reggètte.( Zingara che tu sia maledetta/ che tu non possa avere un’ora di ricetto, di quiete, di sosta, di ospitalità, di ricettività, ecc.)