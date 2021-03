Arredamento zona notte: gli interior designer premiano i letti sommier

La camera da letto come spazio da reinterpretare, per garantire comfort, relax ed estetica: è questo il concetto che spinge i più importanti interior designer a riscrivere le regole delle aree destinate al riposo notturno. Una ricerca che punta soprattutto a una nuova definizione delle metrature, ma dove il letto è sempre il grande protagonista.

Per questo, oggi l’interesse dei progettisti si rivolge soprattutto ai letti sommier: modelli minimal e versatili, adattabili a ogni tipologia di arredo, che permettono di risparmiare centimetri di ingombro per una singolare caratteristica progettuale: l’assenza della testiera.

Un letto sommier nasce infatti come un elemento salvaspazio che unisce alla ricercatezza di linee pulite e sobrie una concreta ottimizzazione della superficie calpestabile. Una serie di aspetti che si consolidano nei letti sommier con contenitore, che permettono di disporre di un vano extra, sfruttando un’area che altrimenti resterebbe inutilizzata.

Letti sommier: i salvaspazio che arredano la zona notte

Per facilitare l’inserimento di queste soluzioni nelle camere da letto, i designer di interni giocano sulle geometrie. Spazio quindi ai letti senza testiera di diverse tipologie e dimensioni, in grado di garantire un equilibrio perfetto fra razionalità ed eleganza.

In particolare, accanto al letto sommier matrimoniale con contenitore, che può diventare il cuore pulsante di una camera da letto di dimensioni ridotte, i progettisti oggi puntano il loro focus sui letti alla francese, poco più piccoli di una soluzione a due piazze, ma allo stesso tempo eleganti e confortevoli.

Letti sommier nelle soluzioni d’arredo

Grazie a una struttura piccola ma di design, i letti sommier si inseriscono facilmente in ogni arredo: nella camera da letto padronale, in una configurazione a libera installazione per la creazione di una piccola isola al centro della stanza, o nelle camere degli ospiti, dove un letto salvaspazio, ma dal design ricercato, può essere un valore aggiunto.

I letti sommier, inoltre, possono essere ampiamente personalizzati grazie ai progetti realizzabili su misura. È il caso dei letti sommier di VAMA Divani, che sono disegnati seguendo esigenze progettuali specifiche e possono prevedere, al variare delle richieste, un ampio vano contenitore dall’ampiezza personalizzata.

Fondamentale è anche la possibilità di scegliere il meccanismo di sollevamento più congeniale, che può essere ad apertura standard, laterale o con doppio movimento, in quest’ultimo caso per facilitare tutte le operazioni di rifacimento del letto.

Naturalmente, i letti sommier con contenitore di vamadivani.it, possono essere realizzati in pelle, in ecopelle o in tessuto, sempre con rivestimenti personalizzabili e in linea con le più recenti concezioni dell’abitare.

Letti sommier per arredare con il minimo ingombro

Nella realizzazione di un letto sommier di design, tra gli aspetti meritevoli di una maggiore attenzione ci sono anche la forma e il colore dei piedini e l’altezza del contenitore, i quali, al variare degli assetti, possono rendere il modello più classico o più contemporaneo. Ma a fare la differenza è anche la scelta della lavorazione dei laterali, che in un letto sommier può essere realizzata secondo due particolari configurazioni.

La prima è l’imbottitura piatta, una soluzione versatile che permette di risparmiare qualche centimetro sull’ingombro laterale, in un design studiato nei minimi dettagli. La seconda è invece l’imbottitura bombata, che fa del letto il vero protagonista della scena grazie a un effetto più morbido e avvolgente.

Naturalmente, oggi gli interior designer puntano l’attenzione sulla qualità dei materiali, sullo stile e sulle lavorazioni, prediligendo soprattutto quelle concezioni che arredano l’abitare basandosi esclusivamente su produzioni Made in Italy. (nota stampa)