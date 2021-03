Carte di debito ad uso personale: tra le più gettonate del momento c’è Hype Next

L’utilizzo dei contanti per effettuare i pagamenti è sempre meno frequente, i clienti preferiscono infatti utilizzare delle carte di pagamento che sono in grado di rendere le transazioni – sia nei negozi fisici che nei negozi digitali – molto più agevoli.

Analizzando gli ultimi dati sulla situazione dei pagamenti in contanti e digitali nel nostro paese si nota una interessante crescita delle transazioni digitali, il che va a vantaggio dei consumatori, i quali possono concludere il pagamento senza difficoltà, ma anche dello Stato italiano, il quale ha la possibilità di tenere traccia delle transazioni e di riscuotere correttamente le imposte.

Carte di pagamento: gli italiani amano le carte di debito

Spostandosi invece ad analizzare le varie tipologie di carte di pagamento per mettere in luce quelle più gettonate, si nota che in Italia tra le preferite vi sono le carte di debito ad uso personale. Queste sono collegate ad un conto corrente e possono essere utilizzate per effettuare pagamenti nei negozi fisici e sugli e-commerce.

Il funzionamento delle carte di debito è molto semplice: al momento del completamento della transazione il denaro viene prelevato immediatamente dal conto corrente a cui la carta è collegata, consentendo dunque di effettuare acquisti solo con la somma di cui già si dispone.

Carta di debito in Italia: Hype Next

Tra le numerose carte di debito ad uso personale disponibili in Italia, una menzione speciale va alle proposte Hype, particolarmente apprezzate tra la clientela privata. Si tratta di una realtà italiana che punta in modo importante sull’innovazione, per offrire servizi convenienti e vantaggiosi, in grado di coprire qualsiasi genere di necessità finanziaria.

Naturalmente, per quanto riguarda i limiti Hype, essi differiscono in base alla proposta selezionata, assicurando in ogni caso sempre la massima libertà d’azione per l’utente, sia nell’arco temporale di un mese che durante l’anno.

Attualmente, sta riscuotendo particolare successo la proposta Hype Next. Questa carta consente di effettuare pagamenti in tutta semplicità, attingendo dal denaro disponibile sul conto corrente a cui la stessa carta viene collegata.

La carta Hype Next è apprezzata dai consumatori italiani per i costi ridotti. La stessa società propone anche la versione base di carta di debito, conosciuta come Hype Start. La versione Next garantisce una riduzione dei costi applicati sulle varie operazioni ed anche un aumento dei limiti, il tutto ad un canone mensile di 2,90 euro.

Scegliendo la versione Next della carta di debito Hype sarà possibile effettuare gratuitamente prelievi, pagamenti e bonifici (sia in euro che in altre valute fiat).

Oltre ai servizi gratuiti appena citati, con questa carta di debito sarà possibile anche pagare bollettini premarcati o in bianco con un costo di servizio di 1,99 euro e pagare RAV, CBILL e PagoPA con un costo di servizio di 1 euro. Nel caso in cui si avesse bisogno di effettuare una ricarica veloce, con Hype Next sarebbe possibile anche decidere di ricaricare la carta in contati. Il costo extra applicato per la ricarica in contanti è di 2 euro.

I numerosi vantaggi di Hype Next

Sono diversi i motivi che hanno spinto migliaia di italiani a richiedere la carta di debito Hype Next. Il primo è sicuramente la procedura di richiesta estremamente semplificata: l’intera procedura si svolge online e bastano pochi minuti per effettuare la richiesta e diventare titolari di una carta di debito Hype.

I clienti hanno scelto la carta di debito di questa società anche per i costi di gestione ridotti e per i numerosi servizi offerti gratuitamente ai titolari della carta in versione Next.

Non va dimenticato che questa carta di debito è accettata sia dai negozi fisici che dai negozi digitali, non ci saranno dunque limitazioni per il suo utilizzo in Italia ed all’estero. Per qualunque necessità i consumatori si possono infine rivolgere al servizio di assistenza clienti professionale gestito da un team di esperti. (NOTA STAMPA)