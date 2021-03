Foggia, 40enne accoltellato nel centro storico: è in codice rosso ai Riuniti

Foggia, 30/03/2021 – (foggiatoday) Sangue a Foggia, dove nel pomeriggio di oggi, un foggiano di 40 anni, è stato ferito a coltellate. Il fatto è successo in vico Fornitura, zona quartiere settecenteschi, in pieno centro cittadino. L’uomo, ferito ad una gamba e alla schiena, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Riuniti. Dalle prime informazioni raccolte non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato l’ospedale, come da protocollo, ad allertare le forze di polizia. Sull’accaduto, sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. (foggiatoday)