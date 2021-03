La corsa finale al tricolore, come è stato l’andamento delle quote scudetto?

È stato un anno particolare quello appena trascorso e che ha visto ogni settore di mercato essere colpito duramente da qualcosa di incontrollabile. Il calcio non ha fatto eccezione. Ma dopo una pausa forzata, estenuante e dura ,lo scorso campionato è ripartito a giugno chiudendo a fine luglio dopo un lungo tour de force. Dopo la pausa di agosto e tra qualche indecisione causa risalita del numero dei casi Covid in Italia ecco che comunque il 19 settembre, tra misure e restrizioni varie, il campionato ha avuto inizio.

Com’è stato il campionato per Inter, Juventus e Milan?

L’avvio del campionato, dopo le prime quattro giornate, ha visto in vetta della classifica il Milan, portandosi avanti con risultati positivi fino alla decima giornata, garantendosi un buon margine di vantaggio sulle altre squadre: Inter, Juventus e Napoli.

L’Inter però, nonostante diversi risultati altalenanti, balza al secondo posto grazie alle tre vittorie messe a segno dopo la sosta di novembre. La Juventus, invece, mette in fila una serie di pareggi, restando sì imbattuta per le prime dieci giornate ma non particolarmente vicina a chi guida la classifica, vale a dire il Milan

Alla fine dell’anno solare, l’Inter si porta a ben sette partite vinte, arrivando a un solo punto dalla capolista: il Milan, anticipando una possibile sfida per lo scudetto ristretta alle due sole squadre milanesi.

La Juventus vive male il prosieguo del campionato: la giustizia sportiva annulla la vittoria a tavolino contro il Napoli, poi ecco la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina nella 14ma giornata, scivolando al sesto posto, superata da Roma, Sassuolo e Napoli.

Ma la sorte imbattibile del Milan viene interrotta alla 16ma giornata, guarda caso, proprio dalla Juventus, che sale di posizioni, ritornando in zona Champions. Nonostante il passo falso con i bianconeri il Milan riesce a chiudere il girone d’andata da campione d’inverno ma il pressing dell’Inter sui cugini è ormai evidente e il sorpasso sembra essere solo questione di tempo.

Il girone di ritorno vede due giornate che lasciano inalterata la distanza delle squadre meneghine con la Juventus risale di nuovo la graduatoria dopo aver battuto la Roma nello scontro diretto del 6 febbraio. Con la 22ma giornata ecco la grande svolta: il Milan perde a La Spezia e l’Inter ne approfitta immediatamente superando la Lazio e portandosi in testa alla classifica. L’Inter di Conte continua il dominio sui rossoneri, battendoli nello scontro diretto del turno successivo portandosi così a quattro punti di vantaggio. La striscia vincente della squadra di Conte prosegue fino alla sosta per le nazionali con in nerazzurri a + 6 sul Milan e con la partita contro il Sassuolo da recuperare. Insomma, per l’Inter la strada verso lo scudetto sembra in discesa.

Quote Serie A 2021: l’Inter è la favorita

Come risulta dalla comparazione quote sullo scudetto, i dati parlano chiaro: la squadra di Antonio Conte regna su tutte. La Juve di Pirlo è lontanissima dall’Inter; i risultati altalenanti hanno condizionato i mercati passando dall’1.80 di inizio stagione ad alcuni operatori che oggi propongono la quota scudetto della Juve a oltre 15 volte la posta.

L’Inter, dopo la prima parte della stagione, si è confermata la favorita secondo le nuove quote scudetto, dopo aver consolidato la prima posizione in classifica.

Il Milan ha messo i bastoni tra le ruote a Juve e Inter per tutto il girone di andata, ma da gennaio il percorso è stato più tortuoso prendendo sempre più distanza con la prima posizione. Napoli e Atalanta, invece sono di gran lunga staccate nelle liste dei bookmaker.

Analizzando le quote, dunque, le ipotesi per una rimonta di Juventus e Milan sembrano solo utopia, con un campionato che sembra essere ormai di proprietà dell’Inter. Ma se la corsa al tricolore sembra ormai chiusa, c’è ampio spazio per altre scommesse, come le quote su chi conquista un posto in Champions League e quelle relative alla retrocessione. (nota stampa)