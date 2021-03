La sacra rappresentazione de “Il Golgota” al cine teatro Pesante

Nel 1951 il prof. Tonino Valente, poi direttore didattico presso la scuola elementare “Croce”, allestì presso il cine-teatro Pesante con un gruppo di giovani attori e attrici di Manfredonia la sacra rappresentazione de “Il Golgota”.

Mi riferiva l’ex insegnante di scuola elementare e bravissimo attore Tommaso Racioppa, che il dramma sacro, scritto dal prof. Don Fulvio Colitti (salesiano, appassionato di teatro e negli anni ’50 in servizio pastorale presso la chiesa Stella Maris), fu rielaborato e messo in scena con grande maestria da Tonino Valente. Questi, che recitò in modo mirabile nel ruolo di Cristo, fu anche regista puntiglioso dell’opera; allestì e dipinse nel contempo le scenografie e provvide persino al reperimento dei costumi d’epoca e al trucco dei protagonisti e delle comparse partecipanti allo spettacolo teatrale. Tra gli attori e attrici protagonisti, vanno ricordati: Tonino Castriotta soprannominato dagli amici “Tony Castris” (talentuoso attore nel ruolo impeccabile del Diavolo, poi prestigioso direttore di macchine sulle grandi petroliere e successivamente dirigente della compagnia petrolifera Texaco in America); Il maestro di scuola elementare Savino di Noia (Giuda); Carmela Savino (Madonna); Antonietta Pacilli (Maddalena); Dina Di Noia (Veronica); Carmine Tavano (centurione); Nicola Bottalico (fustigatore di Cristo alla Colonna); Raffaele Libergoli (S.Pietro) ed altri bravi attori e comparse. Mi ricordava Dina Valente, che da bambina partecipò allo spettacolo, nel ruolo di un angelo, che nel corso della prima rappresentazione, terrorizzata, mentre scendeva legata a u corda dall’alto della scena per consegnare il calice a Gesù che pregava nell’Orto degli Ulivi, lasciò cadere il calice che colpì Cristo in testa.

Complessivamente furono impiegati per la rappresentazione de “Il Golgota” più di 60 personaggi (tra attori e comparse). La sacra rappresentazione si tenne fino al Venerdì Santo, durante tutta la Settimana Santa, ed ebbe un successo strepitoso per la bravura dei protagonisti e per il grande impatto emotivo che ebbe sul pubblico che gremiva ogni sera il bellissimo Cine-teatro Pesante. **Le foto del presente articolo scattate nel 1951 dal fotografo Valente di Manfredonia, sono dell’archivio della signora Dina Valente.

FOTOGALLERY FRANCO RINALDI