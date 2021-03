Le acconciature alla moda più veloci e facili da realizzare

Quali sono le acconciature che vanno più di moda? Alcuni pensano soltanto a degli artefatti che richiedono molto tempo per essere messi a punto. In realtà ci sono pettinature semplici che vanno bene per tutti i tipi di capelli e che si adattano perfettamente anche alla vita di tutti i giorni. Attualmente siamo sempre di corsa e abbiamo bisogno di velocizzare le nostre azioni della vita quotidiana. Spesso, specialmente quando si hanno i capelli lunghi, non è facile avere il tempo di pettinarli bene ogni giorno, districandosi fra impegni familiari e impegni di lavoro. Per questo vanno di moda sempre di più quelle pettinature dall’effetto “disordinato”, che comunque non trascurano la bellezza. Vogliamo darti alcune idee per pettinature veloci da realizzare con estrema destrezza.

La pettinatura con la coda di cavallo

Quindi puoi trovare dei consigli utili anche su come pettinare i tuoi capelli, anche per chi, non volendo perdere molto tempo, “si accontenta” della coda di cavallo. Quest’ultima sembrerebbe essere una pettinatura scontata. In realtà non è affatto così, perché ci sono molte varianti che si possono realizzare ed è possibile mettere a punto una coda anche dall’effetto elegante, giocando con le varie ciocche.

Si possono realizzare code di cavallo sia con i capelli lunghi che con quelli più corti. Tutto sta nel saper scegliere bene l’altezza alla quale fissare l’elastico. In questo modo si può valorizzare al meglio il taglio dei capelli.

Per esempio, se hai i capelli corti, non credere che la coda di cavallo non si possa realizzare. In questo caso l’ideale sarebbe realizzare un’acconciatura semi-raccolta, legando una piccola coda formata soltanto da due ciocche.

La pettinatura a treccia

Un’altra pettinatura che non passa mai di moda e che si può realizzare in tempi abbastanza veloci è quella a treccia. Anche in questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta e puoi sbizzarrirti con la tua fantasia, sia che tu abbia i capelli lisci sia che tu abbia i capelli ricci.

L’unica accortezza, se hai i capelli più ricci, è quella di realizzare la treccia quando sono ancora umidi. Puoi scegliere di intrecciare i capelli per tutta la loro lunghezza oppure di far finire la treccia soltanto ad un determinato punto.

Lo chignon

Che ne diresti di un bel chignon dall’effetto “disordinato”? Anche i personaggi famosi utilizzano questa pettinatura e spesso la vediamo sfoggiata nelle foto che pubblicano sui social. È molto facile e veloce da realizzare. Devi soltanto spazzolare i capelli a testa in giù, raccoglierli in una coda, che può essere alta o bassa, e poi formare uno stile arrotondato da fissare con un elastico.

Si possono ottenere con lo chignon effetti ancora più casual, a seconda della pettinatura e dei ciuffi sui quali agisci. Per esempio molti usano lo chignon basso, che sembrerebbe essere una pettinatura davvero ideale per tutte le lunghezze di capelli. Infatti con lo chignon basso si riesce a dare volume anche ai capelli più corti.

Anche questa pettinatura è semplice da realizzare e molto veloce. Infatti non devi fare altro che impostare una coda bassa, arrotolarla e fissarla con delle forcine. Puoi ottenere vari effetti più o meno voluminosi, che si adattano a tutti i tipi di look, anche a quelli più classici, con uno stile davvero minimale che rende eleganti.