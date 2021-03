Vaccino Covid, Draghi: “Per luglio immunità in tutta Europa”

Roma, 30/03/2021 – (adnkronos) Programmare le riaperture, tornare ad avere ‘gusto del futuro’, immunità a luglio. Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini anti Covid ha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese. “Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico”, dice il premier.

Il presidente del Consiglio rinnova dunque l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non sembrano più così lontani, assicura il premier.

Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione Europea ha assicurato che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa, dice Draghi durante la riunione con le Regioni. (adnkronos)