ASL Foggia: attestati provvisori di esenzione ticket vanno aggiornati

Foggia, 30 marzo 2022 – L’Azienda Sanitaria Locale di Foggia comunica che con la fine dell’emergenza sanitaria termina anche la proroga degli attestati provvisori di esenzione per reddito validi fino al 31 marzo 2022, per i seguenti codici: E01 E02 E03 E04 E94 E95 E96.

Ecco cosa fare dall’1 aprile 2022:

– per visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico e per evitare di recarsi fisicamente agli sportelli, si può procedere all’autocertificazione tramite: il servizio autocertificazione online disponibile sul Portale della Salute https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito l’accesso al servizio digitale è consentito con SPID e CNS;

– anche chi ritiene di avere diritto all’esenzione e non è presente negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria”, può rendere l’autocertificazione di esenzione per reddito senza recarsi allo sportello, attraverso il servizio autocertificazione online disponibile sul Portale della Salute;

– in alternativa, sarà possibile presentarsi agli sportelli dedicati allestiti dai Distretti Socio Sanitari dell’ASL FG, vedi: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/distretti-socio-sanitari.

Infine la ASL ricorda che chi non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette.