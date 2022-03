Cioccolato protagonista del gelato di Bramanthe e Bruneleski

(messaggio promozionale) Manfredonia, 30/03/2022 – La primavera è arrivata e il caldo fa il suo ingresso nella città di Manfredonia. Le paste e i dolci lasciano spazio al ben più fresco gelato.E questo passaggio avviene anche nelle pasticcerie Bramanthe e Bruneleski.

Una squadra di gelati scende in campo per deliziarvi e per rinfrescare le afose giornate che si prospettano. Spicca per bontà la formazione costituita dai gelati al cioccolato, un grande trionfo del cacao, dal gusto molto deciso del cioccolato fondente e le sue varianti con pera, mirtillo e la gustosa sacher fino ad arrivare all’iconico cacao al latte e la leggendaria accoppiata cioccolato bianco e al latte. Questi sono solamente pochi dei ben 20 gusti di gelato al cioccolato che troverete alle pasticcerie Bramanthe e Bruneleski. Decisione, delicatezza e gustosità in gelati preparati con la migliore qualità di cioccolato belga e latte fresco biologico proveniente da allevamenti del Gargano, da cui proviene anche la panna che, sempre fresca ogni giorno, corona un’opera d’arte e vera delizia dei palati che lo vorranno provare. Le due pasticcerie sono sempre pronte ad accogliere i propri ospiti e provare un’esperienza di bontà assoluta difficile da dimenticare.

