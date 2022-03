Dieci anni senza Franco Mancini, il portiere del Foggia dei Miracoli

StatoQuotidiano.it Foggia, 30 Marzo 2022. Sono passati dieci anni dalla scomparsa dell’ Higuita italiano” come era ribattezzato il compianto Franco Mancini, il pioniere dei portieri futuri, già all’avanguardia negli “anni ‘90” negli anni magici di Zemanlandia. La carriera di Franco partì dal Matera. Franco amava giocare con i piedi e spesso in attacco, ma suo fratello Vito credette potesse avere la stoffa di un gran portiere e ne indirizzò la carriera.

Dopo la trafila nelle giovanili e i primi campionati professionistici con il Matera si trasferì a Foggia e, divenne l’indimenticato portiere che tutti noi ricordiamo. Manfredoniano d’adozione, avendo sposato una sipontina, Franco Mancini interpretò il ruolo di estremo difensore sfruttando la sua abilità con i piedi e la sua grande capacità reattiva. Non a caso fu soprannominato ” Il libero con i guanti” di Zeman. Seguì il boemo anche nella sua avventura laziale e poi, dopo una nuova parentesi foggiana, vestì la casacca biancorossa del Bari e nonostante la grande rivalità tra le due piazze, resta uno dei pochi esempi di calciatore, amato e rispettato da entrambe le tifoserie. Militò anche nel Napoli dall’ottobre 2000. Gli ultimi anni della sua carriera lo videro militare con club anch’essi prestigiosi ma in categorie minori. In riva al Golfo, Franco è ricordato come viceallenatore di Giovanni Bucaro (altro ex Foggia) e preparatore dei portieri in serie C2. Poi quel maledetto 30 marzo 2012, a causa di un infarto, lo portò via prematuramente. Franco, a dieci anni dalla sua scomparsa, continua a vivere nei pensieri e nei cuori di tanti appassionati sportivi. Una figura iconica, a cui gli splendidi supporters rossoneri, hanno intitolato il 19 aprile 2012 la Curva Nord dello stadio Pino Zaccheria di Foggia, dove ancora oggi si stanno rinverdendo i fasti di una nuova Zemanlandia.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 30 Marzo 2022