Foggia, furti al canile municipale, i volontari: “Sempre più sconcertati”

Statoquotodiano.it, Foggia, 30 marzo 2022 – Il canile municipale nel mirino dei ladri: rubate tutte le scorte di cibo degli animali.

Altri furti in città, questa volta si è arrivati addirittura a colpire il canile. A darne notizia l’Associazione “A Largo Raggio” che scrive in una nota social che oltre a tutto il cibo sono sparite anche ciotole e carriole. Nel capoluogo dauno non solo danni e furti alle attività commerciali ma anche al canile: grande sconcerto sui social da parte dei cittadini.

Questa la nota diffusa dall’Associazione “A Largo Raggio”:

“Dopo aver denunciato in questi mesi incursioni di esterni in canile durante la notte, stamattina l’amara scoperta: tutto il cibo (umido e secco) dei nostri cani RUBATO. Insieme a ciotole, carrelli/carriola, un tombino!!

Siete dei criminali! Vergogna

Ovviamente sia in precedenza, così come oggi, abbiamo provveduto ad avvertire e denunciare alle autorità competenti.

Siamo sempre più sconcertati da ciò che ci circonda e accade.

Condanniamo fortemente questo vile gesto commesso ai danni di anime recluse che oggi sarebbero rimaste senza cibo”.

Un altro messaggio è stato diffuso dall’associazione in seguito alla grande manifestazione di vicinanza e solidarietà da parte dei cittadini foggiani, dopo il furto:

“L’ Associazione ringrazia tutti coloro che ci stanno inviando messaggi di solidarietà. E grazie a chi ha deciso di aiutare con cibo”.