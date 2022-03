Il Cerignola è inarrestabile, battuta la Nocerina 3-2: un successo che profuma di serie C

StatoQuotidiano.it Foggia, 30 marzo 2022. Marcia inarrestabile per l’Audace Cerignola, che nel turno infrasettimanale, valevole per il 30° turno del campionato di serie D, gir. H, batte in rimonta anche la Nocerina per 3-2 e inanella 3 punti d’oro in ottica promozione. L’avvio di match è tutto di marca campana. Bastano solo 5′ di gioco e i molossi passano in vantaggio. Vecchione assiste Dammacco che non si fa pregare ed insacca il suo dodicesimo centro stagionale. La reazione dei padroni di casa è veemente e gli ofantini trovano il pari al 18′, quando dopo un’azione insistita dall’out di sinistra, giunge un pallone al centro per Longo, che insacca e bissa la rete di Lavello. L’incontro è gradevole e combattuto con un Cerignola più arrembante ma con i rossoneri a tenere botta. Achik sfiora il vantaggio per la capolista al 27′ e la supremazia dei gialloblù è costante, senza che però, si tramuti nella rete del 2-1. All’intervallo si va con il parziale in parità. La ripresa si apre con l’Audace che da subito mette in chiaro che l’obiettivo sono i tre punti. Dorval ci prova al 46′ ma Scrugli sventa in angolo. Vecchione poi è determinante a salvare il vantaggio dei locali al 63′ e nel momento migliore degli uomini di Pazienza, gli ospiti a sorpresa trovano la rete del nuovo vantaggio. Dammacco si apprezzare e premia Mancino che realizza. Nemmeno il tempo di esultare che l’Audace fa 2-2, un minuto dopo. Al 71′, infatti, è Loiodice a ristabilire la parità tra le contendenti. Dammacco si fa notare nuovamente ma calcio fuori. I padroni di casa, però, spingono e trovano l’episodio giusto. Fallo in area di rigore di Mancino, penalty assegnato dal direttore di gara, che Malcore al 77′, trasforma per il 3-2. Il Monterisi esplode. La Nocerina mai doma, getta Talamo nella mischia per riacciuffare la gara ma è Strambelli, neo entrato per mister Pazienza a sfiorare la rete del 4-2, su cui è bravo Venditti.Nei 5′ di recupero, Talamo e Scrugli hanno le occasioni finali ma entrambi i tentativi sono vani. Al triplice fischio è gioia grande, per 3 punti pesantissimi ed un successo che profuma, sempre più, di serie C.

Ph Image: Audace Cerignola Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 30 Marzo 2022.