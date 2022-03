Manfredonia, “Ruota panoramica al porto turistico work in progress”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/03/2022 – La costruzione di una ruota panoramica al porto turistico “Marina del Gargano” era stata già annunciata ben due anni fa, precisamente il 21 aprile del 2020.

“Stiamo valutando le condizioni affinché la ruota panoramica sia installata sulla banchina di riva all’inizio dell’estate. Una bellissima vista mozzafiato ti aspetta in riva al mare. Ce la faremo”. Questo riportava la pagina Facebook di Marina del Gargano. Passò l’estate ma non comparì la struttura a Manfredonia. Secondo quanto riportato dal sito Manfredonia TV i lavori starebbero finalmente iniziando: “Novità sul porto Turistico di Manfredonia….Ruota Panoramica…work in progress”.