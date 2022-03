Michele Illiceto: “La pace nasce dalla cultura dell’alterità”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 30 marzo 2022 – La pace è una di quelle categorie che non può stare da sola. Non nasce dal niente, non spunta all’improvviso e in modo spontaneo. Nn viene dall’alto. Al contrario, essa fiorisce solo all’interno di un giardino di parole come quelle, a detta del filosofo Norberto Bobbio, di “diritti, libertà e democrazia”. D’altro canto, non basta affermare che la guerra equivale all’assenza di pace. Spesso è essa stessa figlia di una idea sbagliata, fraintesa, di pace, specie se questa è considerata come un qualcosa di statico e non, al contrario, come una realtà dinamica.

La pace non è uno “status quo”, ma un cammino puntellato da scelte individuali e comunitarie, continue e coerenti con ideali e principi che le sono propri. Il vescovo don Tonino Bello affermava che “la pace prima che traguardo, è cammino. E, per giunta, cammino in salita”. Egli denunciava il fatto che nell’immaginario collettivo la pace potesse richiamare “più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante. Più il comfort del salotto che i pericoli della strada. Più il caminetto che l’officina brulicante di problemi. Più il silenzio del deserto che il traffico della metropoli. Più la penombra raccolta di una chiesa che una riunione di sindacato. Più il mistero della notte che i rumori del meriggio”. La pace, se ti accontenta, allora la perdi!

Abituarsi alla pace è pericoloso, perché proprio nei momenti in cui la si dà per scontata potrebbe scapparci di mano. Per avere una pace vera e duratura, capace di resistere alla seduzione della guerra, è necessario, come diceva sempre don Tonino, fare “una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo”. La pace diplomatica e negoziale da sola non basta. Molte volte essa è solo la punta di un iceberg che può nascondere insidie e tensioni assopite o soltanto rimosse, che prima o poi ritornano in superfice.

Al contrario, la vera pace esige che ciascun individuo ( e ciascuno Stato) deponga quell’istinto alla violenza che si agita dentro di sé, per evitare, come diceva Platone nel IX libro de La Repubblica, che la parte peggiore che è in noi – quel mostro policefalo dalle molte teste – possa dominare sulla parte razionale che invece, se fosse preponderante, ci renderebbe adeguatamente e saggiamente prudenti e lungimiranti. Soprattutto presuppone la capacità di armonizzare le differenze, governare la pluralità e far coesistere le diversità.

La pace come coesistenza ci umanizza. Lo diceva padre Ernesto Balducci quando scriveva che “Ogni volta che io tocco la frontiera di me stesso e incontro un altro diverso da me e riesco a comprenderlo, io ne esco più uomo di prima, perché ho realizzato una mia crescita umana e la pace.” In termini internazionali e geopolitici questo significa aprire una nuova epoca caratterizzata da un generale disarmo, e un reinvestimento dei tanti capitali spesi per le armi nei settori dove produrre i beni di pace.

La pace non è sterile omologazione, appiattimento, uniformità. Non è quietismo puro. Infatti, poiché siamo allo stesso tempo uguali e diversi, ecco che la pace è sempre a rischio, e pertanto richiede impegno e vigilanza per costruirla e difenderla. La pace costa. Esige delle rinunce, specialmente il superamento degli egoismi e degli individualismi, dei particolarismi e soprattutto dei nazionalismi. Rinunciare è un modo apparentemente negativo per realizzare un fatto positivo: quello di fare spazio all’altro. Sempre don Tonino sosteneva che “La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. Rifiuta la tentazione del godimento. Non tollera atteggiamenti sedentari. Non annulla la conflittualità. Non ha molto da spartire con la banale vita pacifica”.

La pace viene meno laddove i diversi anziché incontrarsi per sostenersi e aiutarsi, al contrario collidono, perchè qualcuno vuol prevalere sugli altri, imponendo il proprio punto di vista, le proprie decisioni, i propri interessi economici, politici, ideologici, o addirittura anche religiosi. Il filosofo Hobbes diceva che lo stato di natura non è uno stato di pace, ma di guerra di tutti contro tutti (“Bellum omnium contra omnes”). E tale stato di guerra è dovuto al fatto che in natura, dominando la bramosia, ciascuno tende a godere da solo dei beni, arrivando prima o poi allo scontro reciproco, dove a vincere è il più forte. Per avere la pace dovremmo, parafrasando la filosofa S. Weil, passare dalla paura, che vede l’altro come nemico, alla fiducia che vede l’altro come fratello.

Come ha ribadito recentemente Papa Francesco all’incontro con i ragazzi del coro dell’Antonianum, “Siamo diversi per formare una sinfonia di voci. Per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, no, la pace è armonia delle differenze”, o, come diceva don Tonino Bello, la pace è la “convivialità delle differenze”. Chi ha problemi ad accettare la differenza, la diversità, l’alterità, difficilmente sa essere uomo di pace. Al contrario, per essere un uomo di pace bisogna avere la capacità di accettare che l’altro sia diverso da me, che sia se stesso. Per questo la pace si nutre del rispetto della libertà e dignità altrui, sia esso un individuo, un popolo, una nazione, una confessione religiosa.

Un uomo di pace è amico della libertà, non solo della propria, ma anche di quella altrui. Egli non si limita a dire che la propria libertà finisce dove comincia quella altrui, ma al contrario, arriva a dire che la sua comincia dove finisce quella altrui. Pertanto, non c’è pace senza cultura del limite, senza che ci si liberi dall’ideologia del potere e dalla cultura del nemico.

Noi non siamo solo istinto, siamo anche ragione. E, allora, per avere la pace è necessaria una decisione razionale e ragionevole, grazie alla quale tutti decidono di autolimitarsi per un bene condiviso, rinunciando alla forza e sottoscrivendo un patto che obblighi tutti a rispettare una legge che tuteli i diritti di tutti e di ciascuno. Ma per fare questo è necessario passare da una situazione dove domina il “diritto della forza” a quella dove invece domina la “forza del diritto”.

Su questa scia già il grande filosofo illuminista I. Kant, nel suo famoso scritto del 1795, dal titolo significativo “Per una pace perpetua”, adduceva tre argomenti per realizzare un progetto di pace. In primo luogo, poiché le risorse della terra sono limitate, egli sosteneva che non è consentito un’espansione illimitata. Perciò gli uomini sono costretti a trovare un modo per convivere pacificamente tra loro. In secondo luogo, la pace è vantaggiosa perché consente di sospendere lo stato di lotta permanente col proprio simile, dove tutti, anche colui che si dichiara più forte, rischia la morte. Da ultimo, la pace essendo a noi possibile, allora è un dovere, non solo e non tanto giuridico, ma un dovere morale.

Si può aggiungere un quarto argomento, che altri autori, dopo la tragedia di Auschwitz, hanno individuato come “argomento del male radicale”. Infatti, bisogna considerare anche il fatto che la guerra non provoca un dolore che si può chiamare “naturale”, che risulta quasi necessario all’evoluzione della vita. Al contrario, essa produce una sofferenza non dovuta. Non necessaria, ma soltanto possibile. Un dolore profondamente “inutile”. Un male non per nulla “radicale”, ma, come ha sostenuto la filosofa H. Arendt, soltanto “banale”. E, perciò, assolutamente evitabile!

Ma la pace non spunta da sola. Bisogna coltivarla e tutelarla soprattutto nei piccoli gesti quotidiani, individuali e collettivi, prevenendo quei motivi che potrebbero comprometterla. Per tale ragione la pace esige la giustizia sociale e l’equità a livello globale. Richiede che la ricchezza venga distribuita in modo eguale e che non ci siano disparità troppo forti, tali da suscitare forme di risentimento o di rivalsa.

In definitiva, la pace esige vigilanza ma anche attesa operosa o costruttiva. Non un’attesa passiva, ma attiva e partecipata. Solo così si è operatori di pace, cioè costruttori di fraternità fondata sul principio dell’alterità. “Se è così – diceva sempre il vescovo di Molfetta – occorrono attese pazienti. E sarà beato, perché operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all’arrivo senza essere mai partito, ma chi parte. Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai – su questa terra s’intende – pienamente raggiunta”.

Ancora attuali paiono le parole che disse Paolo VI nel suo Messaggio per la X giornata della pace del 1977. La pace chiama in causa tutti, “come messaggeri d’un’idea fissa, d’un’idea antica, ma sempre nuova per la necessità ricorrente che la reclama, come una scoperta, come un dovere, come una beatitudine! L’idea della Pace sembra acquisita, come espressione equivalente e perfettiva della civiltà. Non vi è civiltà senza la Pace. Ma in realtà la Pace non è mai né completa, né sicura. Avete osservato come le stesse acquisizioni del progresso possono essere cause di conflitti; e quali conflitti! Non giudicate superfluo, e perciò noioso, il nostro annuale massaggio in favore della Pace” .

In definitiva, per costruire la pace piuttosto che persone cosiddette “intelligenti”, forse, come ci ha detto Etty Hillesum, ci vogliono soltanto dei “cuori pensanti”. E allora non abituiamoci alla pace! Non rendiamola noiosa, altrimenti prima o poi a qualcuno verrà voglia di far scoppiare una guerra facendo pagare agli altri il prezzo non tanto della propria cattiveria quanto piuttosto della propria stupidità.

A cura di Michele Illiceto