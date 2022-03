Puglia, allerta meteo per burrasca: forti pioggie nel Foggiano

FOGGIA, 30/03/2022 – (meteopuglia) Il tempo sta cambiando. Su tutta l’Italia ci apprestiamo a vivere una fase di tempo dinamico caratterizzato da FORTE MALTEMPO a causa di una perturbazione di origine atlantica che interagirà con aria fredda in arrivo dal Nord Europa.

Insomma, sembra chiaro che la primavera si prenderà una pausa lasciando il posto ad un colpo tardivo dell’inverno. Ma non solo pioggia. Tornerà anche la NEVE a bassa quota oltre che venti di BURRASCA. È proprio a causa dei venti di tempesta fino a 80 km/h è scattata l’allerta gialla per la Puglia. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire nel dettaglio cosa accadrà.

In queste ore tutta l’Italia è ricoperta da una spessa coltre di nubi determinata dall’aria umida proveniente da Sud. Sono segnalati piovaschi e locali piogge su Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e localmente anche sulla Puglia. Nel corso delle prossime ore tenderà a peggiorerà ulteriormente con piogge che si estenderanno su tutti i settori meridionali e non solo. Tornerà anche la pioggia al Nord dopo 3 mesi di seria siccità. Una boccata d’ossigeno per le terre arse da mesi. Poi? Cosa aspettarci?

Anche SABATO 2 APRILE al mattino sono attese nevicate tra i 200 e i 400 metri al nord. Si tratterà di rovesci nevosi che dovrebbero attenuarsi nell’arco della giornata. Neve anche al centro e sulla Sardegna sopra i 300-500 metri, con rovesci anche grandinigeni al di sotto; 800-1000 metri la quota neve al sud dove l’aria fredda si farà sentire meno. Burrasca di Maestrale sulla Sardegna e da ovest sul medio-basso Tirreno con mari in cattive condizioni. Freddo ovunque per il periodo. Insomma, ci aspettiamo almeno 4/5 giorni di inverno, altro che primavera! (meteopuglia)