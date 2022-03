Studio con Casa Sollievo: scoperte mutazioni del tumore all’ovaio

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 30/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Identificata una serie di alterazioni molecolari che promuove la progressione della forma più diffusa e aggressiva di tumore dell’ovaio, il carcinoma ovarico sieroso di alto grado.

La scoperta, che potrebbe aprire la strada a nuove terapie, è pubblicata su International Journal of Cancer dall’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) in collaborazione con la Fondazione Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lo studio, coordinato dal direttore dell’Unità di ricerca in ginecologia oncologica dello Ieo Ugo Cavallaro, è stato condotto insieme al gruppo di Giuseppe Testa allo Ieo e ai ricercatori dell’Istituto Mario Negri guidati da Raffaella Giavazzi, grazie al sostegno di Fondazione Airc, Ministero della Salute e Fondazione Ieo-Monzino.

Il carcinoma ovarico sieroso di alto grado è un tumore ancora difficile da curare, per un motivo clinico e uno biologico: nell’80% circa dei casi il tumore è diagnosticato in fase avanzata (essendo asintomatico agli esordi) e l’alto livello di eterogeneità cellulare ha finora reso difficile caratterizzare i cambiamenti molecolari che ne promuovono la progressione. (gazzettamezzogiorno)