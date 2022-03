Ucraina, portaerei USA Truman in Puglia fra lo Jonio e l’Adriatico

FOGGIA, 30/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Era la portaerei della Marina Usa «Truman», con il suo gruppo da battaglia, l’unità scortata lo scorso fine settimana dall’alto da un pattugliatore antisommergibile e antinave P-8A fra le coste pugliesi e quelle dell’Albania, in navigazione fra i due mari della Puglia con l’obiettivo di proseguire la missione di «deterrenza»

nel Mediterraneo nei confronti dell’armada navale di Mosca, in una nuova e pericolosa Guerra Fredda scoppiata dopo l’invasione dell’Ucraina. La «Truman» fino a pochi giorni fa aveva compiuto attività congiunte con le portaerei «Cavour» della Marina militare italiana e «De Gaulle» della Marina francese.

Un bombardiere B-52. Fonte: insideover

E secondo alcune fonti non ufficiali nell’ambito dello «scudo» allestito dalla Nato fra Europa e Mediterraneo la Puglia ieri mattina verso le 7 e in serata è stata sorvolata, di nuovo a distanza di due settimane, da un bombardiere B-52 («superfortezza» con capacità di armamento nucleare) dell’Usaf, l’aviazione militare americana, diretto in missione verso il Mediterraneo e il Medio Oriente, mentre un suo «gemello» ha orbitato per ore sui cieli della Romania. Entrambi erano decollati dalla base di Fairford, in Gran Bretagna. (gazzettamezzogiorno)