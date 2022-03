Ucraina, Santacroce: “A Foggia scorte di grano sufficienti fino a giugno”

FOGGIA, 30/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il prezzo del grano duro fa felice i coltivatori, almeno per loro la guerra in Ucraina si tramuta in un vantaggio economico non da poco anche se poi dovranno fare i conti con i costi di produzione che parimenti lievitano.

Siamo a 54 euro il quintale, con tendenza ancora al rialzo anche se il mercato adesso frena. Dove si andrà a finire? «ll prezzo è in linea con i grani esteri, ma ormai la quotazione è quella e dovrebbe rimanere stabile per un bel po’», la previsione di Giovanni Santacroce, uno dei principali trader di mercato del Granaio d’Italia con una capacità di stoccaggio di 1,5 milioni di quintali a fronte dei circa 6 milioni prodotti in Capitanata.

Ma questa situazione secondo lei prefigura quale scenario? «Non si andrà incontro a una stabilità fino al nuovo raccolto. Le scorte di grano sono tuttavia sufficienti per tirare avanti almeno fino a giugno, la speculazione potrà far ballare l’euro sotto o sopra l’attuale quotazione. Ma non dovremmo subire ulteriori scossoni». (gazzettamezzogiorno)