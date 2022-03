Viaggi estivi in Italia: ecco dove andare nel 2022

Viaggi estivi in Italia – L’estate sta per arrivare ed è arrivato il momento di pianificare le vacanze. Senza alcun bisogno di andar lontano, l’Italia è una delle mete più belle da visitare, in qualsiasi stagione.

Uno scrigno di inesauribili meraviglie artistiche, culturali e naturalistiche, la nostra terra ci offre città d’arte, spiagge incontaminate, cime montuose, laghi e incantevoli borghi: tanto che scegliere un posto per riscoprire le bellezze di casa nostra risulta davvero difficile!

Non a caso viene continuamente citata come la nazione con il maggior numero di possibilità offerte ai turisti, dalle incredibili viste paesaggistiche al panorama enogastronomico, che regala delle vere prelibatezze!

Per questo, quando arriva il momento di dover organizzare le vacanze, le idee sono tantissime ed è complicato trovare una meta che possa essere di gradimento per tutti i compagni di viaggio.

Per questo motivo abbiamo stilato una lista delle mete più ambite per i viaggi estivi in Italia nel 2022, in modo tale da poter scegliere quelle più affascinanti e suggestive nel nostro territorio.

Costiera amalfitana

Borghi colorati, mare che si staglia ovunque, alberi di limone in ogni dove: sì, parliamo proprio della costiera amalfitana, una delle tante perle della nostra bella Italia, che attira tantissimi turisti da tutto il mondo.

Da Salerno a Sorrento, quel tratto di costa è davvero difficile da dimenticare. Positano, Amalfi, Minori, Cetara, per non parlare di Vetri sul mare e Capri: il fascino dei paesi sul mare è davvero senza tempo, ma i paesini come Ravello, da cui si può ammirare tutta la costa dall’alto non sono da meno.

Un bicchierino di limoncello, gli gnocchi alla sorrentina, un dolce al limone, e ti sentirai nel bel mezzo della dolce vita italiana.

Viaggi estivi in Italia: le Cinque Terre in Liguria

Chi ha mai detto che al nord Italia non ci sia il mare? Le Cinque Terre in Liguria sono un’ottima meta estiva con borghi incastonati nella roccia e costiere che danno sull’acqua cristallina.

Molti di questi borghetti, non a caso, sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco, come Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola.

Impossibile poi passare da quelle parti senza visitare La Spezia, Porto Venere e le tre isole di Palmaria, Tino e Tinetto, da raggiungere in barca.

Immergersi nelle Cinque Terre significa godersi dei paesaggi che sembrano essere dipinti, e benché il costo di vita in questi territori è decisamente più elevato della media, tuttavia ti assicuriamo che la località vale ogni centesimo speso!

La zona del Salento, Puglia

Come non nominare la Puglia? Una delle mete più ambite durante il periodo estivo, soprattutto la zona del Salento è ricca di punti d’interesse.

La scelta migliore, infatti, sarebbe quella di noleggiare un’auto per visitare tutte le località più belle on the road per non perdersi nessuna bellezza, passando per Lecce, Brindisi, Taranto, Ostuni, Alberobello e Gallipoli (solo per citarne alcune).

Se invece si vuole percorrere tutta la costa, le spiagge non sono da meno! In particolare nel Salento, spiccano la Baia dei Turchi, Porto Cesareo, Porto Selvaggio e Punta Prosciutto, dove poter fare un bagno nelle acque cristalline e assaggiare tanti piatti tipici della zona.

Se poi vuoi portare con te un po’ di sapori tipici dell’amata Puglia, trovi qui le ricette delle orecchiette pugliesi.

Viaggi estivi in Italia: le spiagge toscane

Per gli amanti della Toscana, un’ottima destinazione marittima può essere l’Isola d’Elba, con la sua splendida spiaggia di Cavoli sormontata dal Monte Capanna e divisa tra la parte libera e quella apprezzata. Quest’isola può vantare delle spiagge uniche, ideali per tutti coloro che amano fare immersioni e snorkeling.

Raggiungibile facilmente dalla Toscana, questa località senza alcun dubbio piacerà a tutti i viaggiatori amanti delle avventure, ma anche quelli che prediligono una vacanza alla sola insegna del relax.

Ricca di tantissimi borghi di mare, la Toscana vanta tra i suoi posti più suggestivi Castiglione della Pescaia, Porto Santo Stefano e Porto Ercole, ma vi si possono trovare anche tante altre belle spiagge, come la Cala Violina, che fa parte della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino nella maremma grossetana.

La Sicilia sud orientale

Un’altra destinazione incantevole per le vostre mete estive è la Sicilia, dove c’è a tutti gli effetti l’imbarazzo della scelta.

In particolare la Sicilia sud orientale però, la cosiddetta zona del barocco siciliano, dove si trovano Ragusa, con la sua architettura classica, Scicli, Noto e Modica, con il suo famosissimo cioccolato, tutte nominate patrimonio dell’umanità, offre dei luoghi davvero mozzafiato.

Una volta giunti da quelle parti, bisogna assolutamente approfittarne per una visita all’Oasi di Vendicari e a Marzamemi, un borghetto marinaro famoso soprattutto per la sua tipica tonnara.