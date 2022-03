Vieste, ancora senza esito le ricerche del 70enne di Manfredonia

VIESTE (FOGGIA), 30/03/2022 (garganotv) Ricerche in corso nelle acque a Sud di Vieste, dove si cerca una persona dispersa, dalla scorsa notte, in località “Baia della Pergola”, a ridosso di Pugnochiuso. Si tratta di un 70enne di Manfredonia che sarebbe caduto in mare durante una battuta di pesca a seppie.

Da indiscrezioni pare che i soccorritori, nello specchio di mare antistante Baia della Pergola, abbiano recuperato un cappellino di lana che, verosimilmente, potrebbe appartenere al pescatore. Massiccio il dispositivo di uomini e mezzi messo in campo per le ricerche, in corso già da alcune ore e coordinate dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e Circomare Vieste, con mezzi navali ed elicottero. Attivato, a supporto, il Reparto Volo dei vigili del fuoco, con sommozzatori a bordo per una prima ricognizione. Via terra, invece, stanno raggiungendo l’area interessata altri sommozzatori del 115 e gli specialisti del soccorso acquatico di superficie (SA) del Comando provinciale di Foggia. Col passare delle ore, l’area di ricerca si apre verso sud, seguendo l’andamento delle correnti marine, oggi particolarmente attive con provedienza da levante. (garganotv)