Area SIN, Manfredonia Nuova: “Anche i dati dell’ultimo studio Sentieri ci danno ragione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/03/2023 – “Sono anni che noi di Manfredonia Nuova insieme alle associazioni ambientaliste e operanti nel territorio di Manfredonia diciamo No alla destinazione dell’area SIN ex Enichem allo smaltimento dei rifiuti (vedi impianto di riciclaggio plastica) ed a una nuova industrializzazione che dimentichi due aspetti dirimenti: la vicinanza all’abitato di Manfredonia e una bonifica nata male, lacunosa, opaca e di difficile soluzione.

Che quello sia un sito ancora largamente da bonificare e fonte ancora di malattie e morte oggi non lo diciamo più solo noi, ma Studiosi e Scienziati delle Università e del Ministero della Salute con dati dell’ultimo studio SENTIERI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ. (SENTIERI – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: mortalità, incidenza oncologica ….).

Il ricercatore del CNR Emilio Gianicolo che ha fatto parte dell’Equipe che ha lavorato alla ricerca Epidemiologica del Comune di Manfredonia, ha evidenziato come dai dati dell’ultimo rapporto di SENTIERI emerge un quadro poco rassicurante: infatti “nella popolazione generale si osservano, tra i maschi, rischi di mortalità per tumore allo stomaco e, in entrambi i sessi, rischi di ricovero per: tutti i tumori maligni ed in particolare per il tumore allo stomaco, al fegato, alla mammella ed alla vescica; ed inoltre per malattie del sistema circolatorio, respiratorio, digerente ed urinario”.

In particolare a preoccupare “sono le condizioni di salute in età pediatrica e adolescenziale. In questi gruppi di popolazione emergono, infatti, eccessi per mortalità generale e per malformazioni congenite ed eccessi di ricoveri per tutte le cause naturali ed i tumori, con specifico riguardo ai linfomi”. La nostra esperienza da tempo ci ha messo di fronte a questo eccesso di malattie tumorali e non solo, ma oggi la certificazione di un Ente del Ministero della Salute ci spinge a chiedere con più forza una bonifica vera e definitiva e una prevenzione per tutta la popolazione attraverso un’attività di screening gratuita, altro che l’industrializzazione selvaggia che in molti vorrebbero.

Si allega l’articolo della rivista “Salute e Ambiente” di Maurizio Portaluri “PUGLIA: SITI DA BONIFICARE. COSA DICE SENTIERI SULLE POPOLAZIONI”. Lo riporta la Presidente dell’Associazione culturale e politica Manfredonia Nuova Iolanda D’Errico.

PUGLIA_ SITI DA BONIFICARE. COSA DICE SENTIERI SULLE POPOLAZIONI