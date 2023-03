Cimitero di Foggia, dopo 11 anni al via la gara per la nuova convenzione

StatoQuotidiano, 30 marzo 2023. Non solo affidare a un soggetto privato la gestione del cimitero di Foggia dopo la scadenza della ma anche prevedere eventuali variazioni funzionali all’intero complesso del camposanto nel rispetto dei vincoli urbanistici. Il servizio Lavori Pubblici del Comune si attiva in vista del rinnovo della convenzione per gestirlo, dopo 11 anni con “Società Progetto Finanza di Capitanata”.

L’accordo sottoscritto prevedeva una parte edilizia (con la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori per ampliamento del cimitero ed adeguamento a norma), e una parte gestionale di servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, concessione aree per cappelle gentilizie, tenuta dei registri). Partita il 7 maggio 2012, scadrà il prossimo 6 maggio.

Il Comune, infatti, settore Lavori pubblici, scrive “di dover dare urgente avvio alle attività propedeutiche alla determinazione della procedura di gara per la gestione”. Tuttavia, non siamo alla sottoscrizione di una buona convenzion, bensì alla fase propedeutica con la determina di affidamento di un progetto complessivo “utile alla determinazione del valore della concessione”.

Le fasi preliminari della nuova gara sono partite a dicembre dello scorso anno, vincitrice la Ditta AC2 s.r.l € 74.250,00 con sede in Zafferana Etnea (CT) per un piano di fattibilità di € 75mila. La convezione verrà rinnovata entro l’autunno o se ne occuperà la prossima amministrazione?