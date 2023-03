FOGGIA, 30/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Il pm Dominga Petrilli ha chiesto 10 condanne per complessivi 44 anni di carcere nel processo in corte d’assise per la morte di Giuseppe Dell’Accio, foggiano che 8 anni fa sarebbe stato vittima di un pestaggio per gelosia.

Il decesso avvenne 4 giorni dopo, anche perché i medici non si sarebbero accorti che le lesioni provocate dalle botte avevano causato la rottura della milza, stando alla ricostruzione dell’accusa contestata dai difensori dei 10 imputati. Il pm ha chiesto 18 anni di reclusione a testa per i fratelli Massimiliano e Federico Russo di 47 e 45 anni, foggiani, residenti al palazzo ex Onpi dove viveva anche la vittima Giuseppe Dell’Accio, 52 anni, deceduto il 2 dicembre 2015. I due imputati si dicono innocenti: sono accusati di omicidio preterintenzionale; avrebbero pestato Dell’Accio, accusandolo di aver coperto un amico che aveva una relazione sentimentale con una parente dei Russo.

Il pm ha poi chiesto 1 anno di reclusione per omicidio colposo, con sospensione della pena, di 8 medici della divisione di neurochirurgia degli ospedali riuniti dove il paziente fu ricoverato dalla sera del 28 novembre al 2 dicembre; nuovo ricovero d’urgenza la sera di quello stesso giorno e mezz’ora dopo il decesso. lagazzettadelmezzogiorno.it