Linguaggi giovanili spiegati al prof Arcangeli, da Orta Nova il “Crush”

StatoQuotidiano, 30 marzo 2023. C’è anche il liceo di Orta Nova a raccontare il linguaggio giovanile che attinge all’inglese, o al dialetto, che conia nuovi termini da utilizzare nella ristretta cerchia di chi quel gergo lo comprende. Massimo Arcangeli, linguista, in tour in varie scuole, ha raccolto resoconti di questo linguaggio che Striscia la notizia ha simpaticamente raccolto in un servizio.

Guarda video www.striscialanotizia.mediaset.it

Il docente è anche direttore artistico del festival itinerante “Parole in cammino”, che ha preso il via questa mattina dall’Auditorium di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Tre i focus del programma, lingua e comunicazione politica, linguaggio giovanile e linguaggio inclusivo, promosso dall’associazione “Parola che non muore”. “I linguaggi dei giovani sono sempre più esplosivi ed espressivi- ha detto Arcangeli- i giovani non sono mai stati così creativi, attingono dall’inglese ma anche dai nostri dialetti che sono più vivi che mai, vuol dire che loro stanno reagendo all’apparente crisi dell’italiano perché sentono la necessità di comunicare”. Una prova? Alcuni astrusi termini spiegati dai giovani stessi.