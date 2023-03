MANFREDONIA (FOGGIA), 30/03/2023 – “Stasera (ieri sera N.d.R.) alle 19.00 le rappresentanze sindacali dei commercianti: ConfEsercenti, ConfCommercio e ConfArtigianato hanno incontrato il Sindaco Gianni Rotice e l’assessore Antonella Lauriola e una delegazione della maggioranza per un cordiale confronto su CUP (ex COSAP) Canone Unico Patrimoniale.

L’incontro è servito, prima di tutto, a dare una precisa immagine della situazione di difficoltà nella quale molte imprese sono ancora avvolte e successivamente a valutare le proposte di apertura dell’Amministrazione per una revisione sin dove “permesso” dai vincoli del Piano di Rientro Finanziario Pluriennale (PRFP). Le associazioni di categoria hanno successivamente proposto all’Amministrazione una serie di soluzioni tecniche e normative percorribili. Gli argomenti sono stati molto ben accetti e hanno ricevuto attenzione sia dal Sindaco e dall’assessore nonché dagli altri componenti della maggioranza.

Si è quindi aperto un nuovo ambito di collaborazione trasparente e siamo certi anche produttiva che per il bene delle imprese e della città dovrà arrivare a delle soluzioni condivise e accettabili. Attendiamo le date convocazione dei prossimi incontri decisivi per i dettagli su tariffe e somme da pagare. Siamo certi che il treno tornerà sui binari giusti per tutti, in particolar modo per la città e la sua gente. Un mattone alla volta, con tanto lavoro e volontà, anche noi contribuiremo a far rinascere Manfredonia.

Grazie al Sindaco, all’assessore Lauriola e ai consiglieri e assessori intervenuti. Un grazie particolare alle Associazioni di Categoria Nazionali che con il loro contributo diplomatico e professionale hanno contribuito ad aprire questo nuovo tavolo tecnico di lavoro e risoluzione dei problemi. Buon lavoro a tutti”. Lo riporta l’Unione Pubblici Esercizi e Commercianti — Manfredonia