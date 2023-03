Musica ‘Made in Foggia’: i sogni e le illusioni di Nicola Pagano

StatoQuotidiano.it, Foggia, 30 marzo 2023 – “Seguo sogni e illusioni, vado controvento per sentirmi vivo”. Si racconta così a StatoQuotidiano Nicola Pagano, classe 1977, nato a Foggia, compositore musicale indipendente e arrangiatore nel suo ultimo lavoro musicale.

Nicola ha collaborato dal 2020 con la pastorale giovanile dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino realizzando l’inno per la GMG diocesana dal titolo “ll posto fantastico”.

Racconta che il suo percorso musicale inizia nel 1990 in cui comincia a comporre i primi brani nell’ambito della ‘christian music’ e recentemente pubblicati e diffusi dall’emittente televisiva ‘Padre Pio Tv’.

Nel suo repertorio musicale recente annoveriamo il brano inedito dal titolo “Ricomincio da me” nel quale Nicola Pagano in una canzone introspettiva esprimere il desiderio di ricominciare da se stessi e di scrivere una nuova pagina della propria vita.

Poi il brano “Mille scuse” una canzone dance, pop, giovanile dalle sonorità di musica elettronica pubblicato all’inizio della primavera stagione ideale per innamorarsi.

Giovani talenti made in Foggia: Nicola Pagano si avvale tuttora di giovani e talentuosi cantanti foggiani tutti impegnati nell’ambito dello spettacolo tra musical e canto. Tutte le produzioni musicali sono disponibili sulle piattaforme digitali Spotify e Youtube.

L’artista foggiano Nicola Pagano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano.it:

SQ: Com’è nata la tua passione per la musica?

NP: All’età di 10 anni mi regalarono la mia prima chitarra e da autodidatta ho imparato a suonare. Ho cominciato, subito dopo, a scrivere le prime canzoni testo e musica.

SQ: Da quanto sei attivo dal punto di vista musicale?

NP: Dal 2020 ho cominciato a pubblicare il mio repertorio sui social e mi sono avvicinato al fantastico mondo degli arrangiamenti musicali.

SQ: Descrivi la tua ultima opera, di cosa si tratta?

NP: L’ultimo brano “Mille scuse” nasce in una notte durante il periodo del lockdown ed è un pezzo leggero, pop, dance è una vera e propria sperimentazione musicale. Il pezzo è stato pubblicato con l’inizio della primavera è il momento in cui si sta di più all’aperto e la voglia di stare con gli altri e quindi di innamorarsi. Quante scuse e quante strade percorriamo per raggiungere l’amato ?

SQ: Qual’è il tuo rapporto con la religione e la musica?

NP: Nel momento più doloroso della mia vita, la musica mi è venuta a cercare e mi ha salvato. Da lì le tante produzioni musicali e la voglia di raccontarmi. Ho cominciato a vedere le cose con gli occhi della fede ricominciando a scrivere una nuova pagina della mia vita.

SQ: Un pensiero sul rapporto dei giovani con la musica.

NP: La musica non ha età ma spesso i giovani assecondano i generi musicali del momento e ciò che il mercato per ragioni commerciali propone. I giovani quasi sempre si riconoscono in una canzone, in una storia ed è questa la la parte più bella di chi compone una brano cioè quello di arrivare al cuore dell’ascoltatore.

SQ: Una riflessione sulla tua città, anche dal punto di vista culturale.

NP: La mia città Foggia è spesso criticata giustamente ma oggi voglio parlare delle cose belle della mia città. I giovani, il talento, il lavoro delle belle famiglie e delle parrocchie che quotidianamente coltivano progetti, sogni e passioni.

SQ: Progetti futuri?

NP: Ho due importanti novità. In particolare una mi sta molto a cuore in collaborazione con i francescani sto realizzando una canzone una preghiera per padre pio cantata da una professionista, l’altra è un brano pop frizzante per questa estate.

A cura di Gianluigi Cutillo, 30 marzo 2023