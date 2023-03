Proclamazione Capitale italiana della Cultura 2025: le speranze di Monte

StatoQuotidiano.it, Monte Sant’Angelo (Fg), 30 marzo 2023 – È tutto ormai pronto per domani, Venerdì 31 marzo, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove si svolgerà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura 2025.

Tra i sostenitori del Comune di Monte Sant’Angelo a Capitale italiana della Cultura 2025 ci sono nomi noti come Renzo Arbore e Michele Placido.

“Anche io sono in cammino con Monte perché rappresenta la parte antica, nobile e aristocratica del Gargano: uno dei luoghi più belli del mondo”, ha sostenuto Arbore, come riportato dai canali social del Comune garganico.

“lo sono in cammino con Monte

Sant’Angelo perché la comunità di Monte è la vera ricchezza da valorizzare assieme al suo patrimonio di tradizioni, arti e culti

millenari”. A scriverlo è Michele Placido che fa parte del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) della candidatura “Monte SantAngelo 2025″, insieme ad Arbore.

“Anch’io e l’intera provincia di Foggia siamo in cammino con Monte Sant’Angelo perché la cultura è bellezza e la bellezza salverà il mondo”, ha dichiarato il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia.

“Tutta la Puglia è in cammino al fianco di Monte Sant’Angelo in questa competizione cooperante con le altre città italiane per la capitale italiana della cultura. Quindi forza montanari perché con la gentilezza, il rispetto e la fantasia possiamo vincere”, ha detto invece il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Non è mancato poi il pieno sostegno da diversi comuni sparsi per tutta la regione, unita come non mai su questa candidatura.

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sembrerebbe fare il tifo per Orvieto, come riportato dal ‘Fatto Quotidiano’: “Credo che all’80 per cento vincerà l’Umbria che non ha mai avuto una Capitale. Finora le nove le capitali italiane della cultura sono state sempre città governate dalla sinistra”.

Si ricordano le città in gara:

Agrigento Capitale della Cultura 2025

Aostae 2025

Assisi 2025

Comune di Asti

Comune di Bagnoregio

Comune di Monte Sant’Angelo

Comune di Orvieto

Comune di Pescina

Il Comune di Roccasecca – Fr

Comune Di Spoleto

Va sottolineato fortemente come il raggiungimento di questo importante obiettivo per Monte Sant’Angelo segnerebbe un momento significativo di sviluppo e riscatto non solo per il Gargano, ma anche per la Capitanata con risvolti positivi per tutta la regione Puglia.

Per seguire la diretta sul canale YouTube ufficiale del MiC: https://youtube.com/live/lim2ZdYuHe4

A cura di Gianluigi Cutillo, 30 marzo 2023