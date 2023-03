Uomo o donna? Così cambia la scelta del regalo dei fiori

Dirlo con i fiori non è solo una comune espressione riferita alla florigrafia, cioè al linguaggio intrinseco di ogni tipo di pianta, ma sottintende un vero e proprio galateo della comunicazione e dell’omaggio floreale. A seconda del messaggio, dell’occasione per cui il regalo viene proposto e del destinatario, intimo, famigliare, estraneo, uomo o donna.

Oggi, fortunatamente, l’idea che i fiori non siano un regalo adatto anche agli uomini è del tutto sdoganata e sono numerosi i fiorai, i vivaisti, i flower designer, online e offline, che propongono bouquet destinati al target maschile. Anche in tal caso, così come per fiori rivolti alle donne, vale la regola tacita di scegliere una composizione personalizzata che rispecchi le preferenze altrui – ad esempio colori, varietà floreale, stile, ricorrenza, lieta o meno -, nonché il tipo di legame tra chi omaggia e chi riceve.

La rete è prodiga di idee per cui non si corre il rischio di una pericolosa carenza di fantasia visto che la creatività è uno degli elementi importanti per una composizione d’effetto. Effetto che, naturalmente, cambia per esprimere sentimenti diversi: gioia, cordoglio, soddisfazione, amore e amicizia.

Quali fiori scegliere per un uomo

Quali sono i fiori indicati per un uomo? Tutto dipende dalle circostanze e dal significato da attribuire al gesto.

Ogni scelta va contestualizzata per non azzardare l’invio di un messaggio sbagliato.

Ad esempio, se l’uomo in questione è una persona con cui c’è un rapporto di confidenza, informale, si può optare per la classica e intramontabile rosa. Ma quale preferire tra le tante? Con i fiori online di efiori.com è facile valutare quali siano le migliori rose per il destinatario osservando il design delle composizioni, i colori, il numero e la forma dei fiori (ad esempio se boccioli o già sbocciati). Anche questo aspetto, infatti, ha il suo significato recondito.

Ecco le 4 rose da regalare ad un uomo:

La rosa rossa singola, sempre elegante e raffinata, veicola un chiaro intento di corteggiamento, un segnale di interesse sentimentale, soprattutto a gambo lungo

singola, sempre elegante e raffinata, veicola un chiaro intento di corteggiamento, un segnale di interesse sentimentale, soprattutto a gambo lungo La rosa blu , invece, rappresenta nobiltà e saggezza. Veicola un messaggio di stima e rispetto

, invece, rappresenta nobiltà e saggezza. Veicola un messaggio di stima e rispetto La rosa corallo esprime sensualità e passione, quindi è subito chiaro cosa voglia sottolineare

esprime sensualità e passione, quindi è subito chiaro cosa voglia sottolineare La rosa bianca incarna purezza, semplicità, pertanto può essere adatta ad un amico

È evidente che l’elemento cromatico delle rose sia foriero di diversa accezione, pertanto va osservato con attenzione.

In ogni caso la scelta deve ricadere su un numero esiguo e dispari di fiori, meglio se boccioli in modo che la persona possa sperimentare la bellezza della fioritura.

La quantità floreale non deve essere smodata e mai superiore rispetto a quella che si donerebbe ad una donna.

Quali fiori scegliere per una donna

Quali fiori risultano più ambiti da una donna? Il significato floreale non cambia se il sesso di chi riceve un gesto così apprezzato e antico sia femminile o maschile, pertanto qualsiasi fiore può essere indicato. Ciò che cambia, oltre alla situazione personale, alla ricorrenza, al senso da attribuire al dono, è rappresentato dai colori, dal numero dei fiori e dalla forma del mazzo.

Nel caso di una donna si può eccedere, sia con le dimensioni del bouquet, sia con la varietà e il numero dei fiori, almeno sette, ma il galateo “impone” undici. Il numero dispari, infatti, è considerato di buon auspicio.

Inoltre, si possono scegliere colori tenui, chiari, pastello. Fiori arancioni, lilla, pesca. Poco indicati, in generale, ad un uomo.

Per un tocco di maggior originalità si può accantonare il classico fascio per una raffinata flower box al cui interno spicchi la composizione scelta, rigorosamente abbinata alla scatola.

Se son rose…

Come recita il proverbio “se son rose fioriranno”, ma non ci sono solo le rose tra le innumerevoli varietà di fiori che possono destinarsi ad un uomo e ad una donna.

Le orchidee, ad esempio, sono adatte per esternare sensualità ma anche fascino e, pertanto sono indicate in molte occasioni.

I tulipani sono l’ideale da offrire ad un amico, un’amica, una neo mamma, perché simboleggia l’equilibrio, l’affetto, la tenerezza.

I garofani, dalla beltà semplice, sono considerati formali e, quindi possono essere presentati durante una cena ai propri ospiti.

Le sofisticate calle, specie se bianche, denotano ricercatezza, stima. Sono, dunque appropriate sia per uomo, sia per donna.

Attenzione, però al profumo dei fiori. Alcuni sono caratterizzati da intense e persistenti profumazioni che possono infastidire il destinatario, soprattutto se accostati ad altri fiori le cui fragranze mal si coniugano.

Quali fiori non regalare

Alcuni fiori celano un senso negativo, per questo non sono idonei per regali che vogliono risultare piacevoli e accattivanti. Se si avverte il bisogno di esprimere sentimenti di biasimo ecco i fiori per rivelarli:

ortensie

ibiscus

nontiscordardime

narcisi

girasoli

oleandro

Per quanto belli e profumati, tali fiori hanno la “sfortuna” di rappresentare amori infelici, giunti al capolinea, non ricambiati, invidia, momenti tristi o malasorte. È preferibile, quindi dare un occhio alla florigrafia prima di acquistare questi fiori da regalare. (nota stampa).