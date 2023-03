Vasile (AdP): “In Puglia droni come taxi del cielo e un eliporto in ogni Comune”

FOGGIA, 30/03/2023 – (bari.repubblica.it) “Stiamo cercando di rivoluzionare il trasporto locale, vorremmo che ad ogni Comune della Puglia e a tutte le infrastrutture turistiche della Puglia sia assegnato un eliporto. Abbiamo già presentato un progetto”.

È l’annuncio fatto da Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, nel corso del sesto appuntamento di Hey Sud, un ciclo di talk ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting di EY, per generare un confronto sull’economia pugliese fra imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Vasile ha anche spiegato che “la tecnologia dei droni che viene sperimentata e costruita a Grottaglie tra pochissimo ci fornirà dei mezzi che ci consentiranno di creare una linea di trasporti orizzontale, via aerea, che sarà a basso costo perché elettrica.

Stiamo immaginando di innestare una rete di secondo livello, un percorso che vada dai Comuni dei Monti Dauni o dal Gargano agli hub, agli aeroporti. Su queste superfici si potranno fare arrivare i pacchi, l’elisoccorso e perché non anche i turisti? Gli aeroporti non sono finanziati dal Pnrr ed è inspiegabile, ma attendiamo anche noi lo sblocco dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione che ci permetteranno di investire in questa direzione”. bari.repubblica.it