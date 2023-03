Via Napoli a Foggia: installato semaforo vicino al comando Vigili del Fuoco

StatoQuotidiano, 30 marzo 2023. Un semaforo in via Napoli in corrispondenza del comando dei Vigili del Fuoco di Foggia. L’impianto semaforico è pronto e sarà attivo dal prossimo 2 aprile. Questa l’ordinanza dirigenziale, a firma di Romeo Delle Noci, per disciplinare il traffico lungo una strada da dove escono i mezzi di soccorso e a lungo scorrimento, tristemente nota, negli ultimi giorni, per un tragico, mortale incidente avvenuto fra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco.

“Considerato che in Via Napoli è ubicato il nuovo Comando dei Vigili del Fuoco, al fine di consentire l’ingresso e l’uscita, in sicurezza, dei mezzi di soccorso, si è reso necessario installare un nuovo impianto semaforico utile a meglio disciplinare i flussi di traffico su Via Napoli in corrispondenza del predetto Comando”.

La circolazione in via Napoli, in corrispondenza del nuovo Comando dei Vigili del Fuoco, sarà regolata da un impianto semaforico con lanterne veicolari programmato in modalità

lampeggiante h/24. Sulla starda, in entrambe le direzioni di marcia e nelle traverse confluenti, automaticamente l’impianto semaforico passa a luce rossa fissa al fine di consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi in operazioni di soccorso, che, in marcia, fanno uso di segnalatori acustici (sirene) e lampeggianti blu.

“A semaforo spento o lampeggiante, tutti veicoli, che si immettono su Via Napoli in corrispondenza del Comando dei Vigili del Fuoco, devono arrestare la marcia e dare la precedenza a quelli in transito su Via Napoli e che il suddetto obbligo venga segnalato dalla prevista segnaletica di ‘stop’”. La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.