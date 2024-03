Dalla collaborazione tra Stato Quotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata nel tuo fantacalcio.

Terminata la pausa Nazionali, siamo pronti con la nostra Top11 della 30° giornata.

Una giornata particolare, che si intervalla con le festività pasquali, con scontri aperti ad ogni risultato e ciò rende complicato fare delle scelte perfette.

C’è un pò di Bologna nella Top11 della 30° giornata.

Di Gregorio: il forte estremo difensore del Monza potrà bloccare l’arrembante attacco del Cagliari Skorupski: il polacco è diventanto un portiere affidabilissimo e di qualità. Ci sentiamo di metterlo nella Top11 di giornata.

Bellanova: non mancherà la sua spinta e la sua qualità sulla destra in Torino Monza. Raoul è sicuramente un valore aggiunto di questa squadra.

Calafiori: un nome gettonatissimo non solo al Fantacalcio, ma anche sul calciomercato. Un difensore roccioso e di qualità, cresciuto in maniera esponenziale con Thiago Motta. Pronto a dire la sua contro la Salernitana.

Dimarco: non ha rivali sull’out di destra e contro l’Empoli potrà mettere in mostra tutte le sue qualità, soprattutto quelle balistiche.

Mancini: un nome che è una garanzia al centro della difesa della Roma. Ed anche nel nostro Fanta lui fa la differenza.

Zaccagni: ritrova Tudor e trova la Juventus, di cui è oggetto del desiderio. Farà benissimo.

Gaetano: l’effetto sorpresa non esiste più. Lui è un trequartista di qualità e riesce a fare la differenza. Ed oggi, in uno scontro diretto importante, è chiamato a fare la differenza sulla trequarti.

Orsolini: con i suoi inserimenti e la sua corsa farà molto male alla Salernitana.

Lautaro Martinez: vuol farsi perdonare quel pallone sparato in curva dal dischetto in Champions League.

Retegui: dopo le belle prestazioni in Nazionale, oggi è pronto a riprendersi la scena con la maglia del Genoa. Sapendo che più gol farà, maggiori saranno le possibilità di vederlo titolare con la maglia azzurra.

Noslin: giocherà sulla sinistra dove, forse, esprime al meglio il suo potenziale. Ha già dimostrato di avere importanti capacità balistiche e non rimarremmo sorpresi da una sua rete.

