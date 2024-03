Continua passo dopo passo, la ricerca di un’ evoluzione, una civiltà ed un tempo in cui gli uomini e le donne siano pronti alla parità.

Nelle conversazioni ritorna sempre il tema dei “retaggi culturali e dell’educazione“, tra le varie ipotesi per abbattere il gap gender spesso l’idea di una legge che vada a tutelare sul serio gli uomini e le donne, anche se come spesso emerge un’imposizione legislativa, non sradica i famosi retaggi.

Il primo passo verso un cambiamento radicale parte dal guardare in faccia la verità, essere traghettatori dei cambiamenti socio culturali e non essere traghettati dall’involuzione culturale.

Angelica Murgo

