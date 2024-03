SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Un anno fa su Wired vi avevamo raccontato di come si potesse chattare con Padre Pio e i santi grazie all’intelligenza artificiale: in dodici mesi l’AI ha fatto – è il caso di dirlo – un vero e proprio miracolo.

Sì, perché oggi quei messaggi possiamo sentirli direttamente dalla vera voce del santo.

Proprio così: su TikTok, da meno di un annetto, ha iniziato a macinare views un profilo dedicato al mistico di Pietrelcina. Nei video condivisi dall’account “Francesco Forgione” (questo il nome secolare del religioso prima dell’ordinazione sacerdotale, ndr) è possibile ascoltare suoi messaggi “originali”: e non perché siano inediti, ma perché indotti dall’utilizzo degli strumenti AI.

Quella della clonazione vocale è una delle abilità già ben sviluppate dall’intelligenza artificiale ed è anche una delle più temute: facendo dire quello che si vuole a chi si vuole si rischia, per esempio, di essere vittima della truffa delle finte telefonate da parte di amici o parenti. In altri casi, invece, si può alterare quello che un politico dice durante un discorso oppure ancora, alterare la storia, come avvenuto per questo discorso di Hitler mai pronunciato.

Ma torniamo all’account TikTok: nei video postati dal profilo “Francesco Forgione” la voce di Padre Pio è stata probabilmente campionata dalle varie registrazioni risalenti all’epoca in cui è vissuto. Su YouTube non è per niente difficile discorsi o del frate in audio o video: chi ha ideato il profilo dedicato a lui non deve aver fatto altro che darli “in pasto” all’intelligenza artificiale che, dopo averli assimilati, è stata in grado di generare nuovi messaggi da zero con la voce campionata.

Esorcismi e preghiere a richiesta

Spiegato il meccanismo, andiamo a vedere qual è l’effettivo utilizzo di questi messaggi generati con l’AI. Il profilo è stato aperto a maggio del 2023: nei primi video pubblicati è lo stesso Padre Pio a chiedere agli utenti di TikTok di “commentare con il proprio nome per ricevere la benedizione personale”.

Nel breve filmato che apre il su profilo si vede l’immagine del santo che sembra parlare: l’effetto, c’è da dirlo, è meno realistico rispetto a quello della voce, ma è sempre l’intelligenza artificiale a permettere a quello che di fatto è un santino di muovere le labbra in maniera sincronizzata rispetto alle parole.

Il video, inoltre, è ovviamente geolocalizzato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia: qui, è dove il vero Francesco Forgione ha vissuto negli anni più discussi anche a livello mediatico e sempre in quest’area c’è una devozione maggiore nei confronti del frate. A confermarlo sono gli insights: più di 12 mila like, quasi 3 mila commenti, molti dei quali sono ovviamente nomi.

Sotto il video, sono iniziati ad arrivare commenti che chiedevano preghiere e – quasi immediatamente -, il profilo di Francesco Forgione ha risposto alle richieste. “Giovanna – dice il Padre Pio realizzato con l’AI in un video di risposta a uno dei commenti con in sottofondo dell’Ave Maria di Schubert – ricorda che io sono qui per te, chiamami ogni volta che hai bisogno di parlare con qualcuno. Coraggio figlia mia, ti amo e ti benedico”.

Il format si rivela subito un successo, tanto che il Padre Pio di TikTok ci prende gusto e inizia a condividere video di preghiere comuni, come il Padre nostro o l’Ave Maria. L’effetto sorpresa sembra non finire mai e il suo pubblico continua a gradire i contenuti con commenti come “Amen!” o “Padre Pio proteggi sempre me e la mia famiglie”. Insomma, il profilo cresce e anche i contenuti iniziano a essere sempre più complessi.

Ci sono messaggi che motivano alla fede, invocazioni alla Madonna, e la storia del frate raccontata direttamente lui in prima persona: dalla nascita in Campania, fino al trasferimento sul Gargano. Non solo, tra i video c’è anche qualche esorcismo: in alcuni contenuti, la riproduzione AI enuncia delle vere preghiere di liberazione dal male, i cui testi sono ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa.

Tra possibili truffe e spiritualità

Ora immaginate di star scrollando il vostro feed quando a un tratto, tra il video di un tizio che divora un panino con 12 hamburger e quello di una live Npc, vi spunta il faccione a tutto schermo di Padre Pio che vi chiede: “Ciao, come stai?”. Uno degli ultimi contenuti pubblicati dal profilo di “Francesco Forgione” inizia proprio così: un modo per “colpire” l’utente che viene agganciato, se non altro per lo stupore: “Sto davvero guardando un video di Padre Pio che parla?”.

Dopo la sensazione alienante iniziale, la tentazione è stata immediatamente quella di andare a controllare i commenti, ma chi vuole farsi una risata resta deluso: ci sono solo, esclusivamente, preghiere, benedizioni, invocazioni.

Certo, la popolarità di Padre Pio non è paragonabile a quella di nessun altro santo presente sul calendario, ma c’è da dire che per la Chiesa sarebbe un ritorno di immagine notevole. Pensate a profili simili per personaggi e mistici di cui si ha materiale audio e video recenti come Giovanni Paolo II o Madre Teresa.

Non sappiamo chi ci sia dietro questo profilo ma consigliamo al Vaticano di assumere come social media manager l’admin. Anche se restano alcuni dubbi. Sul profilo, infatti, c’è anche un video in vendita per poco più di un euro, il cui titolo è “Messaggio speciale in tutte le lingue e con tanto tanto amore”.

Non è possibile conoscere quanti di questi video in modalità “series” di TikTok siano stati venduti ma se a un certo punto l’admin di questo account decidesse di vendere le preghiere personali si aprirebbero diversi scenari grigi. Nel frattempo, l’AI continuerà a dar voce a santi e personaggi del passato, che con il passare del tempo, saranno sempre più realistici anche nelle sembianze. Sarà questa l’evoluzione della spiritualità?