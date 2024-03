Foggia. Nel suggestivo contesto della Via Crucis cittadina, il messaggio dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, risuona con profonda saggezza e urgenza. Egli cita le parole di Papa Francesco dall’enciclica “Fratelli tutti”, sottolineando quanto ogni guerra lasci il mondo in uno stato peggiore di quello in cui lo ha trovato. È un grido per la pace, un’invocazione che si eleva verso i cieli, implorando per la fine delle violenze in ogni parte del globo.

Il richiamo alla memoria dei martiri, coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro il male e per la difesa dei più deboli, riecheggia con forza. Mons. Ferretti ricorda figure come Mons. Romero e don Pino Puglisi, esempi di coraggio e sacrificio nella battaglia contro l’ingiustizia e l’oppressione.

Ma questo appello alla pace e alla nonviolenza non è solo una questione di memoria o di retorica religiosa. È una sfida diretta a ciascuno di noi, una domanda su quale parte vogliamo prendere in questo conflitto tra il bene e il male. La neutralità non è un’opzione accettabile di fronte all’orrore della violenza e dell’egoismo che affligge il nostro mondo.

Le parole di Thomas Merton risuonano come un monito contro la violenza calcolata e l’importanza di affidarsi alla parola di Dio nella ricerca della pace. È un invito a un cambiamento radicale, che richiede l’impegno di tutti noi. La croce, simbolo di nonviolenza e resistenza al male, ci ricorda che il sacrificio è spesso necessario per il cambiamento e che la resurrezione segue la morte.

In questo contesto, la Pasqua assume un significato profondo: la vita e la morte si scontrano, e anche se il male sembra prevalere, la risurrezione è inevitabile. La speranza nella vittoria del bene su ogni forma di male è il cuore pulsante di questa fede.

Infine, l’Arcivescovo conclude con una preghiera, implorando il Signore di vegliare sulla città di Foggia e di guidare ciascuno di noi sulla via del bene, dell’onestà e della pace. È un’invocazione che si eleva come un grido di speranza, un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione di un mondo migliore.

“Così, mentre ci uniamo alla croce del Signore in questa Via Crucis, ci impegniamo a essere portatori di pace e di speranza nelle nostre comunità e nel mondo intero. Che la nostra vita sia un riflesso della risurrezione, un segno tangibile del potere trasformatore dell’amore e della nonviolenza. Amen”.