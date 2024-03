Rinnovo presidenza CCIAA Foggia, politica e sviluppo. Quattro chiacchiere con Damiano Gelsomino

C’é aria di rinnovamento in Camera di Commercio. La CCAA di Foggia si prepara alla nomina di un nuovo presidente, dopo i due mandati camerali retti da Damiano Gelsomino.

I rumors sui nomi più spendibili si sprecano, fonti a Stato Quotidiano avevano parlato di una probabile corsa di Filippo Schiavone verso la poltrona di via Protano, dato per l’immediato successore di Gelsomino già due anni fa.

Ma pare che la quadra sul discepolo di Luigi Lepri sia sfumata per divisioni tra le tre principali sigle sindacali del comparto agricolo, né pare abbia giovato per il numero uno di Confagricoltura Foggia la recente protesta degli agricoltori.

Schiavone sarebbe tuttavia sostenuto dal duo Di Franza di Confartigianato, Confesercenti e dal numero uno di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi.

D’altra parte ci sarebbe una candidatura di Pino Di Carlo, imprenditore viveur già presidente di Cassa Edile, sostenuto da Confcommercio Foggia.

Ai microfoni di SQ, l’uscente Gelsomino parla di una situazione ancora da definirsi.

“Rispetto al rinnovo della presidenza, penso che ci sia una convergenza emersa nell’ultimo periodo verso un candidato presidente ma tutto questo sarà rinviato tra qualche mese, quando usciranno i numeri effettivi da parte della Regione Puglia, Per parte nostra, la Camera di Commercio ha inviato tutti i numeri delle associazioni di categoria, pertanto si attenderanno questi risultati per poi eleggere il nuovo presidente”, riferisce senza sbottonature, parlando poi di un trend in crescita del tessuto economico- produttivo del territorio.

Ma cosa aspettarsi in vista della prossima stagione estiva le cui temperature in aumento lasciano presagire un’estate calda, come sta procedendo lo sviluppo e l’economia del territorio?

“Che il turismo sia asset importantissimo del nostro territorio é fatto noto, esso deve necessariamente essere sempre di più alimentato, incentivato, monitorato e auspicare che ci siano investimenti trainanti la nostra economia. Il trend per tutta la Puglia é abbastanza positivo, spero che quest’anno i numeri siano migliori di quelli dell’anno scorso. Il 2023 é stato un anno abbastanza importante, quindi possiamo ritenerci soddisfatti e ci apprestiamo ad una nuova stagione con l’auspicio che sia migliore di quella trascorsa.

Rispetto al trend nazionale e alla finanziaria del Governo, possiamo ben sperare. Ammetto con grande entusiasmo che la Regione Puglia dal post Covid è stata una delle prime regioni tra le più virtuose a livello nazionale, mettendo in campo centinaia di milioni di euro per aiutare un po’ tutti i segmenti economici del territorio regionale e penso che quello che è stato fatto sia stato un passo importantissimo perché ha dato la possibilità a tante aziende di investire di rinnovarsi, un momento che va colto per far sì che si tramuti in sviluppo ed azione e ricchezza. Qualche settimana fa in CCAA abbiamo presentato alla presenza degli assessori Piemontese e Delli Noci i Minipia, strumenti di finanza agevolata che costituiscono una maggiore attenzione che la Regione Puglia sta dando agli imprenditori e un po’ a tutta l’economia regionale, pertanto sotto questo aspetto possiamo dirci soddisfatti e spingere tanto a cogliere queste opportunità.

L’invito è sempre quello di spingere verso la crescita di un tessuto imprenditoriale. Sono convinto del fatto che il nostro sia uno dei territori economicamente più interessanti in Italia. Non dobbiamo inventare nulla, ma semplicemente seguire ed assecondare quelle che sono le nostre risorse naturali, specie degli asset più importanti per noi, mi sto riferendo al turismo e all’agroalimentare. Di tutto ciò che la nostra terra produce solo una piccola parte viene trasformata. Quindi se cercheremo di assecondare questi due vocazioni, sicuramente diventeremo uno dei territori economicamente più virtuosi in Italia. La mia è una certezza che si fonda su dati che parlano chiaro, senza tema di smentita alcuna”.

Quanto poi allo stato di salute dell’ente camerale, di cui sarà erede colui il quale sarà chiamato a presiedere la CCAA di Foggia, Gelsomino parla di una situazione florida.

“La Camera di Commercio di Foggia negli ultimi anni della mia presidenza si è svincolata da Bari, ottenendo un’autonomia invidiabile, fino a diventare una degli enti camerali più virtuosi d’Italia. Abbiamo evitato il rischio che essa venisse accorpata a Bari, unendo le due aziende speciali dell’ente. Al mio successore lascio un bilancio perfetto”.

Infine, un commento circa la situazione politica sipontina alla luce dei recenti fatti giudiziari i cui sviluppi potrebbero addirittura compromettere la tornata elettorale di giugno, procrastinando ancora le elezioni.

“Sono convinto che la città non abbia bisogno di un superman, ma di una squadra politica che abbia il bene comune al di sopra di tutto. Abbiamo potenzialità enormi per evitare lo spopolamento. Mi è stato proposto anche questa volta, come già in altre occasioni di candidarmi, una proposta rifiutata perché ritengo che un imprenditore non possa fare il sindaco per evitare interessi personali. Chi come me fa impresa può intervenire in mille modi per sostenere la città ed il territorio, senza necessariamente scendere in campo”.