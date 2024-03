FOGGIA – Tutto pronto per Latina-Foggia, match valido per la 34^ giornata di campionato di Serie C – girone C. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:30 di oggi, sabato 30 marzo, presso il Domenico Francioni.

I ragazzi di mister Gaetano Fontana vengono dalla vittoria esterna con il Picerno (0-2, 42′ Crecco, 44′ Cortinovis), così come quelli di mister Mirko Cudini che giungono dal successo fuori casa con l’ACR Messina (0-3, 20′ Gagliano, 56′ Tascone, 90+2′ Gagliano).

Per quanto concerne la classifica, il Latina ha 48 punti, che significano ad oggi 8° posto, mentre i rossoneri di lunghezze ne hanno 45, relativi alla 10^ piazza.

Latina-Foggia, le probabili formazioni

Latina (3-4-2-1): Guadagno; Vona, Marino, Cortinovis; Ercolano, Mazzocco, Di Livio, Paganini; A. Riccardi, Capanni (Del Sole*/D’Orazio*); Mastroianni. Allenatore: Gaetano Fontana.

*Con passaggio al 3-4-3.

Foggia (3-4-3): Perina; Salines, Rizzo (D. Riccardi), Ercolani; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando (Tonin), Gagliano, Millico. Allenatore: Mirko Cudini.

Latina-Foggia, dove vederla

Come per tutti i match della Serie C NOW 2023/2024, Latina-Foggia è su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La contesa verrà trasmessa su Sky Sport 254. La diretta dell’incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky).