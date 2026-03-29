BARI – “Non si tratta di una scelta, ma di una costrizione”. È questo il cuore dell’affondo lanciato da Fratelli d’Italia sul tema della mobilità sanitaria passiva in Puglia, dopo i dati che parlano di 53mila pugliesi costretti a lasciare la regione per curarsi e di un costo complessivo pari a 345 milioni di euro.

In una nota firmata dal presidente Paolo Pagliaro insieme ai consiglieri regionali del gruppo FdI – Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri – il partito accusa il governo regionale di aver ridotto la sanità pugliese “in macerie” dopo anni di tagli, smantellamenti e sprechi.

Secondo Fratelli d’Italia, dietro i numeri della mobilità passiva non ci sarebbero cittadini che scelgono liberamente strutture di altre regioni, ma persone costrette a farlo per ricevere cure adeguate e in tempi compatibili con i propri bisogni di salute.

“Lasciare la propria casa, affrontare viaggi della speranza, sostenere costi economici e umani altissimi significa subire sacrifici enormi, spesso accompagnati da sofferenze familiari profonde”, evidenziano gli esponenti di FdI, richiamando in particolare le difficoltà vissute da famiglie di ragazze con gravi disturbi alimentari, bambini affetti da patologie rare e pazienti costretti a cercare altrove ricoveri, riabilitazione o terapie specialistiche.

Nel mirino del gruppo consiliare finisce anche la situazione della sanità pediatrica pugliese. “Quanti piccoli pazienti sono costretti a curarsi al Gaslini di Genova o al Bambino Gesù di Roma – si legge nella nota – a causa delle carenze dell’ospedale pediatrico di Bari o per l’assenza di un polo pediatrico nell’intero Salento?”.

Fratelli d’Italia contesta apertamente anche l’impostazione del presidente della Regione Antonio Decaro, definito nella nota “ragioniere della sanità”, per aver presentato il conto della mobilità passiva senza assumersi, secondo il partito, la responsabilità politica delle cause che l’hanno determinata.

“Di chi è la colpa? – chiedono gli esponenti meloniani – Dei cittadini che cercano cure o di un sistema sanitario regionale incapace di garantirle in modo rapido e appropriato?”. Da qui l’invito rivolto a Decaro a “fare mea culpa” e ad avviare una vera opera di ricostruzione della sanità pugliese.

Nel documento, Fratelli d’Italia respinge inoltre quello che definisce uno “scaricabarile” nei confronti del Governo centrale. “Basta accusare Roma di tagliare risorse alla sanità pubblica pugliese – sostengono – visto che la Puglia ha ricevuto 8,6 miliardi di euro nel solo 2025”.

Altro punto contestato è l’idea di addossare la responsabilità alle strutture del Nord Italia che attraggono pazienti pugliesi. “La colpa non è degli ospedali o degli specialisti di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto – attacca FdI – ma di una sanità pugliese lenta e inefficiente”. Per il gruppo consiliare, il diritto alla salute “non può dipendere dal codice di avviamento postale”, né può essere limitata la libertà dei cittadini di scegliere dove farsi curare.

Infine, l’appello alla Regione è quello di intervenire sugli sprechi e sulle inefficienze del sistema. Fratelli d’Italia parla di “reparti ristrutturati ma vuoti”, “macchinari nuovi ma fermi e ancora incellofanati”, chiedendo una razionalizzazione della spesa che non colpisca i servizi, ma elimini le distorsioni che pesano sui conti pubblici senza migliorare l’assistenza.

“Se esistono casi sospetti o clientelari, si accertino e si puniscano le singole responsabilità – conclude il partito – ma non si faccia di tutta l’erba un fascio. I tagli vanno fatti negli sprechi, non nella possibilità per i pugliesi di ricevere cure, anche fuori regione, quando qui non vengono garantite”.