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FURTO FOGGIA Allarme sicurezza a Foggia: tentato furto d’auto al Comparto Biccari

Continua l’allarme sicurezza in città a causa dei frequenti furti e tentativi di furto che stanno interessando sia il centro che le periferie

Allarme sicurezza a Foggia: tentato furto d’auto al Comparto Biccari

Carabinieri - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Continua l’allarme sicurezza in città a causa dei frequenti furti e tentativi di furto che stanno interessando sia il centro che le periferie, generando crescente preoccupazione tra i residenti.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte al Comparto Biccari, dove due malviventi sono stati ripresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra le traverse di Via La Torre.

Le immagini di videosorveglianza mostrano i due individui mentre individuano un’auto parcheggiata e tentano di forzarne la serratura. Il video documenta chiaramente il momento in cui riescono ad aprire il veicolo con l’intento di portarlo via.

Tuttavia, il tentativo di furto non è andato a buon fine: probabilmente a causa di un imprevisto o del timore di essere scoperti, i malviventi hanno desistito e si sono allontanati rapidamente, lasciando l’auto intatta sul posto.

L’episodio sottolinea l’urgenza di maggiori controlli e di un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per contrastare un fenomeno che continua a diffondersi e preoccupa sempre più i cittadini.

Lo riporta foggiatoday.it.

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