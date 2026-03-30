Allarme sicurezza a Foggia: tentato furto d’auto al Comparto Biccari

Continua l’allarme sicurezza in città a causa dei frequenti furti e tentativi di furto che stanno interessando sia il centro che le periferie, generando crescente preoccupazione tra i residenti.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte al Comparto Biccari, dove due malviventi sono stati ripresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra le traverse di Via La Torre.

Le immagini di videosorveglianza mostrano i due individui mentre individuano un’auto parcheggiata e tentano di forzarne la serratura. Il video documenta chiaramente il momento in cui riescono ad aprire il veicolo con l’intento di portarlo via.

Tuttavia, il tentativo di furto non è andato a buon fine: probabilmente a causa di un imprevisto o del timore di essere scoperti, i malviventi hanno desistito e si sono allontanati rapidamente, lasciando l’auto intatta sul posto.

L’episodio sottolinea l’urgenza di maggiori controlli e di un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per contrastare un fenomeno che continua a diffondersi e preoccupa sempre più i cittadini.

Lo riporta foggiatoday.it.