Allianz Pazienza espugna Jesi: vittoria pesantissima, il sogno continua

Un successo che vale molto più dei due punti in classifica. L’Allianz Pazienza San Severo conquista il PalaTriccoli di Jesi con un netto 92-73, consolidando il quinto posto e rafforzando le proprie ambizioni in una fase cruciale della stagione.

Una vittoria di carattere, maturità e identità, arrivata al termine di una gara intensa e combattuta, contro una General Contractor Jesi in grande forma. Chi conosce il basket sa bene quanto pesi questa posizione a questo punto del campionato: margine sulle inseguitrici e fiducia crescente, pur con la consapevolezza che nulla è ancora scritto.

LA PARTITA: DALLA SOFFERENZA ALLA CONSAPEVOLEZZA

L’avvio è tutto di marca jesina. I padroni di casa partono forte, costruendo un primo quarto offensivamente brillante (27-18), approfittando delle difficoltà iniziali dei gialloneri, poco concreti e discontinui.

San Severo, però, non si disunisce. Nel secondo periodo cambia volto: cresce l’intensità difensiva, aumentano le percentuali e, soprattutto, emerge la leadership di Lucas, protagonista assoluto della rimonta. I dauni chiudono il primo tempo avanti (42-43), ribaltando inerzia e fiducia. Nel terzo quarto Jesi prova un nuovo allungo, guidata da Palsson e Nicoli, riportandosi avanti. Ma la Cestistica resta sempre agganciata, dimostrando solidità mentale e capacità di restare dentro la partita nei momenti più complessi. Si arriva così all’ultimo periodo con tutto ancora aperto (66-64). Ed è proprio negli ultimi dieci minuti che emerge la vera forza dell’Allianz Pazienza.

L’ULTIMO QUARTO: MATURITÀ E CONTROLLO

Con appena due punti da recuperare, San Severo cambia definitivamente marcia. Lucas firma il sorpasso, Gherardini e Bugatti danno continuità offensiva, mentre la difesa alza ulteriormente il livello.

La squadra di coach Bernardi gestisce ritmi e possessi con lucidità, colpisce nei momenti chiave e sfrutta il calo fisico e nervoso dei padroni di casa. Il parziale è netto, l’inerzia completamente ribaltata.

Dal 66-64 si passa rapidamente al 70-81: è la spallata decisiva. Nel finale i gialloneri controllano senza sbavature, dimostrando la maturità tipica delle squadre consapevoli dei propri mezzi.

Alla sirena il tabellone recita 73-92. È il quinto successo consecutivo, il ventunesimo stagionale.

I PROTAGONISTI: UNA VITTORIA DI SQUADRA

I numeri premiano: Gherardini (26 punti), Lucas (22 punti, decisivo nei momenti chiave), Bugatti (21 punti). Ma il successo va oltre le cifre. Pesano gli 8 punti cruciali di Bandini, le triple di Morelli, l’energia di Mobio e il lavoro difensivo, spesso silenzioso ma fondamentale, di Todisco, Ndour e Scredi. È una vittoria corale, costruita con contributi diffusi e spirito di squadra.

C’è qualcosa che va oltre il risultato. Questa stagione, partita con obiettivi diversi, sta assumendo contorni sempre più importanti. San Severo cresce, si riconosce in questa squadra, ritrova entusiasmo e identità. La pallacanestro torna a essere veicolo di appartenenza e visibilità per un’intera comunità. E allora sì, è giusto celebrarla: questa squadra merita applausi.

Prossimo appuntamento da segnare in rosso: sabato 4 aprile, ore 20:30, al Pala Falcone e Borsellino, arriva la Pielle Livorno. Una sfida di grande prestigio, nel cuore del weekend pasquale. Lo spettacolo è garantito.