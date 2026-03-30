CASERTA – Vasta operazione antimafia all’alba di oggi tra le province di Caserta e Napoli. I carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Raggruppamento operativo speciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 23 persone: 19 sono finite in carcere, mentre 4 sono state poste agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza e minaccia, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto di armi e munizioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta l’esito di una lunga e complessa attività investigativa avviata nel 2019, sviluppata attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e controllo sul territorio e riscontri alle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi sull’operatività di un gruppo criminale riconducibile al clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella provincia di Caserta. Al vertice dell’organizzazione, secondo l’impianto accusatorio, ci sarebbero stati i due fratelli del boss Michele Zagaria, entrambi attualmente liberi, indicati come reggenti del sodalizio e responsabili del coordinamento delle attività illecite sul territorio.

Un ruolo centrale sarebbe stato svolto anche da un nipote del capo clan, scarcerato nel 2019 e poi rifugiatosi all’estero, dove avrebbe seguito gli interessi imprenditoriali della cosca, in linea con il suo profilo di referente economico del gruppo.

Nel corso dell’inchiesta è stato inoltre individuato un altro presunto elemento di rilievo dell’organizzazione, ritenuto dagli inquirenti figura di collegamento tra la componente armata e la leadership del clan. Seguendo le direttive dei vertici, avrebbe preso parte ad attività di estorsione, usura e traffico di droga, oltre a esercitare un controllo su diversi comparti economici del territorio.

Tra i settori monitorati dagli investigatori figurano le compravendite di terreni, sulle quali il clan avrebbe imposto il pagamento di somme comprese tra 15mila e oltre 125mila euro in base al valore del bene, le intestazioni fittizie di attività commerciali e la gestione delle slot machine, ritenuta da sempre particolarmente redditizia per le organizzazioni criminali.