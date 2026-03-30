FOGGIA – Un investimento da 100mila euro per abbattere le barriere architettoniche e rendere la città più inclusiva. È quanto prevede il nuovo impegno di spesa del Comune nell’ambito del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Il PEBA rappresenta lo strumento principale per programmare interventi di accessibilità negli edifici pubblici e negli spazi urbani. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle persone con disabilità.

Per il 2026 sono stati stanziati: 100mila euro di spesa, con corrispondente accertamento in entrata. Le risorse derivano in parte da proventi legati ai permessi di costruire.

Il piano nasce da un lavoro avviato negli anni scorsi e aggiornato nel 2025, con la mappatura degli edifici pubblici e la definizione delle priorità. Ora si passa alla fase operativa, con interventi mirati sulla base delle criticità individuate. L’abbattimento delle barriere non è solo un obbligo normativo, ma una scelta politica. Significa rendere la città accessibile a tutti, riducendo disuguaglianze e garantendo pari opportunità.

Il finanziamento rappresenta un primo passo, ma il fabbisogno complessivo resta elevato. Il successo del piano dipenderà dalla capacità dell’amministrazione di dare continuità agli interventi nel tempo.