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Home // Cronaca // Casa di riposo San Michele Arcangelo: autorizzazione aggiornata e nuovo gestore

CASA DI RIPOSO MONTE Casa di riposo San Michele Arcangelo: autorizzazione aggiornata e nuovo gestore

Corretti denominazione e indirizzo della struttura. Subentra un nuovo soggetto nella gestione.

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Monte Sant'Angelo ph matteo nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Aggiornata l’autorizzazione al funzionamento della casa di riposo per anziani “San Michele Arcangelo”. Con la determinazione n. 401 del 30 marzo 2026, il Comune ha formalizzato la rettifica della denominazione e dell’ubicazione della struttura, oltre al subentro del nuovo soggetto gestore.

Il provvedimento nasce dalla necessità di correggere alcuni errori presenti negli atti precedenti, risalenti al 2017, in cui la struttura era indicata con una denominazione e un indirizzo non corretti. La sede operativa è ora ufficialmente in Piazza Dante Alighieri.

Contestualmente, l’amministrazione ha preso atto della richiesta di subentro avanzata dal nuovo gestore, il Consorzio “Sanità e servizi integrati e di welfare”, con sede ad Adelfia. La verifica istruttoria ha confermato che la struttura mantiene tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale, sia sotto il profilo strutturale che organizzativo.

La casa di riposo, di natura pubblica e con una capienza massima di 35 utenti, continuerà quindi a operare regolarmente, garantendo i servizi socio-assistenziali agli anziani.

Il provvedimento stabilisce inoltre l’obbligo per il gestore di comunicare eventuali variazioni e di attestare annualmente il mantenimento dei requisiti richiesti.

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