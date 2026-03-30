MONTE SANT’ANGELO – Prosegue l’intervento di recupero dell’ex ostello della Gioventù in via Estramurale. Con la determinazione n. 402 del 30 marzo 2026, il Comune ha disposto la liquidazione di un acconto di 146.281,75 euro alla ditta esecutrice, Cosmic Impianti srl.
Il pagamento riguarda il quarto stato di avanzamento lavori (SAL), aggiornato al 16 gennaio 2026, nell’ambito del programma “Contratti di Quartiere II”. L’intervento, del valore complessivo di circa un milione di euro, punta alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi annessi.
I lavori, avviati nel 2020, hanno subito nel tempo alcune variazioni progettuali, con un incremento dell’importo complessivo fino a oltre 818 mila euro. Nonostante ciò, il progetto continua a rappresentare uno degli interventi più rilevanti per la riqualificazione urbana della città.
La somma liquidata copre la quota finanziata dalla Regione Puglia, già erogata al Comune, mentre resta in corso la richiesta di ulteriori fondi al Ministero delle Infrastrutture.
La verifica della regolarità contributiva dell’impresa ha dato esito positivo, consentendo così il pagamento dell’acconto. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche di recupero del patrimonio edilizio esistente e di ampliamento dell’offerta abitativa pubblica.