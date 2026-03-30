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Home // Foggia // Ex scuola Manzoni, nuovi fondi per il progetto: oltre 100mila euro per l’adeguamento prezzi

EX MANZONI FOGGIA Ex scuola Manzoni, nuovi fondi per il progetto: oltre 100mila euro per l’adeguamento prezzi

Via libera all’impegno di spesa per il 7° SAL bis. Intervento inserito nel piano nazionale di riqualificazione delle periferie.

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AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Prosegue, tra aggiornamenti tecnici e adeguamenti economici, il progetto di recupero dell’area dell’ex scuola Manzoni, destinata a diventare una struttura polifunzionale di quartiere.

Il Comune ha approvato l’impegno di spesa di 102.338 euro, legato all’adeguamento prezzi del settimo stato di avanzamento lavori (SAL bis), nell’ambito del programma nazionale “Periferie”.

L’intervento rientra nel piano straordinario finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un investimento complessivo che supera i 4,4 milioni di euro. L’obiettivo è la riqualificazione di un’area degradata attraverso la creazione di uno spazio multifunzionale destinato ai servizi di quartiere. Il nuovo stanziamento deriva dagli effetti dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, che ha imposto un aggiornamento dei costi. Il contributo riconosciuto dal Ministero copre la quota principale, mentre il Comune provvede all’impegno contabile necessario per la gestione delle risorse. L’importo impegnato comprende: circa 93mila euro di lavori, oltre 9mila euro di IVA.

Le somme sono temporaneamente imputate su un capitolo dedicato al cofinanziamento di interventi edilizi. Il provvedimento approva formalmente la contabilità del 7° SAL bis, validata dalla direzione lavori. La gestione del progetto resta affidata al settore Lavori pubblici, con il coordinamento del RUP. Il recupero dell’ex Manzoni rappresenta uno degli interventi simbolo della rigenerazione urbana a Foggia. Tuttavia, come molte opere pubbliche avviate negli ultimi anni, il progetto sconta ritardi e necessità di adeguamento economico, segno di un contesto in cui i cantieri devono fare i conti con dinamiche inflattive e complessità procedurali.

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