Filiera del latte pugliese, Tutolo: "La situazione degli allevatori è ormai critica e insostenibile"

La situazione degli allevatori pugliesi è ormai critica e insostenibile. Il consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della IV Commissione e componente di Per la Puglia, ha chiesto che i fondi regionali sostengano prioritariamente chi utilizza latte locale, durante il tavolo convocato dall’assessore Francesco Paolicelli sulla crisi del settore lattiero-caseario.

Nel corso dell’incontro sono emerse le principali difficoltà: costi di produzione più alti rispetto al Nord Italia, aggravati dalla scarsità d’acqua che riduce la produzione di foraggio, e un mercato sempre più instabile. A peggiorare la situazione, molti trasformatori hanno comunicato disdette dei ritiri del latte a partire dai primi giorni di aprile, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende locali.

Secondo Tutolo, non si tratta più solo di un problema di prezzo, ma di sopravvivenza della filiera pugliese. Ha sottolineato che mentre il governo ha mediato accordi per tutelare gli allevatori lombardi, in Puglia la situazione è molto più grave. Molti trasformatori preferiscono lavorare latte o cagliate estere, più economiche, penalizzando chi investe quotidianamente sul territorio.

Per questo, Tutolo propone di introdurre criteri selettivi nei bandi regionali, assegnando punteggi più alti alle aziende che utilizzano latte pugliese. Si tratta, secondo lui, di una misura di equità e di tutela della filiera locale, che garantisca investimenti reali sul territorio e difenda i produttori locali.

Il consigliere ha concluso chiedendo che la Regione Puglia assuma una posizione chiara e coraggiosa: sostenere chi produce con sacrificio e qualità, evitando di favorire filiere basate su materie prime estere e proteggendo il latte pugliese.