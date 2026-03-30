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Home // Economia // Foggia conferma 200mila euro alla Fiera: contributo strategico per il 2026

FOGGIA FIERA Foggia conferma 200mila euro alla Fiera: contributo strategico per il 2026

Il Comune rinnova il proprio sostegno all’Ente Autonomo Fiere con uno stanziamento di 200mila euro per il 2026

Foggia, al via la Fiera d’Ottobre 2025: tre giorni tra tradizione, collezionismo e innovazione

Fiera di Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Economia // Foggia //

FOGGIA – Il Comune rinnova il proprio sostegno all’Ente Autonomo Fiere con uno stanziamento di 200mila euro per il 2026, confermando una linea di continuità istituzionale che affonda le radici nella stessa natura dell’ente fieristico. Il contributo è stato formalizzato con una determinazione dirigenziale dell’Area SUAP, Patrimonio e Sicurezza, nell’ambito del bilancio di previsione recentemente approvato. Non si tratta di una spesa discrezionale: il trasferimento deriva infatti dallo status di ente fondatore del Comune di Foggia, previsto dallo statuto della Fiera.

La Fiera di Foggia continua a rappresentare uno snodo importante per l’economia del territorio, in particolare nei comparti agricolo, commerciale e dell’innovazione. Il contributo pubblico, in questo senso, si configura come uno strumento di stabilità più che come un finanziamento occasionale. L’importo è stato già previsto in bilancio e trova copertura sul capitolo dedicato ai contributi per fiere ed esposizioni.

Il pagamento avverrà in quattro tranche trimestrali da 50mila euro, subordinate alla verifica della documentazione amministrativa e alla permanenza del titolo giuridico. Un iter che segue le regole della contabilità pubblica: prima l’impegno, poi la liquidazione progressiva.

Il provvedimento rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, trattandosi di un contributo superiore a mille euro. Il dirigente ha inoltre attestato l’assenza di conflitti di interesse, garantendo la regolarità dell’azione amministrativa. Dietro l’atto tecnico si intravede una scelta politica chiara: continuare a investire sulla Fiera come infrastruttura economica strategica. In un contesto nazionale in cui molte realtà fieristiche faticano a reggere l’impatto dei cambiamenti economici, il sostegno pubblico resta un elemento decisivo per la sopravvivenza e il rilancio del settore.

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